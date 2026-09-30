¿Llegó el fin de la huelga en el Monte de Piedad? Perfilan firma de acuerdo en la STPS para abrir sucursales

Huelga en el Monte de Piedad 2026 El paro sigue en la casa de empeño (Crónica Digital)

La huelga del Nacional Monte de Piedad podría estar cerca de su conclusión después de casi un año de conflicto laboral, periodo en el que más de 300 sucursales han permanecido cerradas afectando a miles de clientes que tienen sus prendas con dicha institución.

¿Se acabó la huelga del Monte de Piedad?

De acuerdo con información publicada por El Economista, la representación sindical y la dirección de la institución tienen previsto firmar este miércoles un convenio de revisión en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el que se busca cerrar formalmente el paro iniciado el 1 de octubre de 2025.

El acuerdo deberá pasar posteriormente por una ratificación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), paso que permitiría avanzar hacia la conclusión legal de la huelga y, con ello, al restablecimiento gradual de las operaciones del Monte de Piedad. La firma contempla además la participación del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, junto con representantes sindicales y de la institución.

¿Qué contempla el acuerdo para terminar la huelga del Monte de Piedad?

Según lo reportado, el convenio alcanzado entre el sindicato y la dirección del Nacional Monte de Piedad aborda los puntos incluidos en el pliego de peticiones y establece compromisos relacionados con el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

Entre los acuerdos se encuentra la regularización de plazas laborales y la definición de compromisos para cubrir adeudos pendientes con la plantilla laboral y la organización sindical.

Uno de los elementos centrales del entendimiento es el pago de la totalidad de los salarios caídos generados durante la huelga. De acuerdo con la información publicada por el diario, estos recursos serían liquidados a más tardar en octubre.

¿Cuándo podrían reabrir las sucursales del Monte de Piedad?

La firma del convenio no representa por sí misma el último paso del procedimiento. El documento debe ser ratificado ante las autoridades del CFCRL para avanzar hacia la conclusión legal del conflicto.

Una vez cumplida esa etapa, la dirigencia sindical contempla informar a los trabajadores sobre los términos definitivos del acuerdo y sobre el proceso para recuperar de manera gradual las operaciones de la institución.

Así comenzó la huelga del Nacional Monte de Piedad

El conflicto laboral comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando estalló la huelga en el Nacional Monte de Piedad. Desde entonces, las sucursales dejaron de operar de manera regular.

El 14 de noviembre de 2025, la institución informó que los trabajadores habían decidido mantener el paro después de las votaciones realizadas los días 12, 13 y 14 de noviembre. En aquella etapa, uno de los principales mensajes dirigidos a los clientes fue que las prendas permanecían seguras y bajo resguardo.

Posteriormente, el 1 de diciembre, el Monte de Piedad anunció medidas para atender las consecuencias del conflicto sobre los contratos de empeño. Entre ellas se encontraba la ampliación de los plazos para las prendas antes de que ingresaran al proceso de comercialización, además de un refrendo adicional para empeños de joyas, automóviles y artículos diversos.

La institución también informó que asumiría el costo de la custodia de las prendas durante la huelga y cubriría las comisiones relacionadas con pagos efectuados mediante OXXO y Banamex.

¿Cómo avanzó la negociación entre el Monte de Piedad y el sindicato?

El proceso continuó durante 2026 con distintas propuestas para encontrar una salida al conflicto. El 5 de mayo, Nacional Monte de Piedad informó que respaldaba la propuesta planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y manifestó su disposición para avanzar mediante un dictamen de las autoridades laborales.

En ese momento, la institución señaló que había presentado más de seis propuestas de solución, mientras que las autoridades laborales habían formulado otras tres. También sostuvo que debían respetarse los derechos adquiridos por los trabajadores que hubieran obtenido ascensos de manera legítima mediante la más reciente boletinación.

El 11 de mayo, el Monte de Piedad informó que el sindicato estaba dispuesto a conocer y analizar la propuesta de la STPS. Ambas partes aceptaron dar prioridad al análisis del dictamen presentado por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Trabajo, con la posibilidad de avanzar hacia una solución que permitiera reabrir las sucursales.