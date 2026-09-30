IMSS facilitará, a través del Buzón IMS,  la consulta de cédulas Emisión Mensual Anticipada (EMA) y de Emisión Bimestral Anticipada (EBA)

IMSS digital A través del Buzón IMSS se facilitará la consulta de cédulas Emisión Mensual Anticipada (EMA) y de Emisión Bimestral Anticipada (EBA). Las personas empleadoras y empleadores podrán consultar y descargar los formatos EMI-1 y EMI-2 de las propuestas de cédulas de determinación, medida que permitirá concentrar en un solo portal electrónico la información de la emisión de los registros patronales asociados a una persona empleadora (Crónica digital)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en la simplificación y digitalización de servicios dirigidos al sector patronal, con una propuesta para habilitar la consulta en el Buzón del instituto de los formatos de las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones.

El proyecto plantea que los empleadores, incluso aquellos con menos de 5 trabajadores, puedan consultar y descargar en el apartado “Mis Documentos” del Buzón IMSS, los formatos EMI-1, correspondiente al detalle mensual de personas trabajadoras y movimientos, y EMI-2, que contiene el detalle bimestral.

El IMSS pone a disposición de los empleadores las propuestas de cédulas de determinación por medios digitales a través de IMSS Desde Su Empresa (IDSE), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) y Buzón IMSS; adicionalmente, una parte de estas propuestas de cédulas continúa distribuyéndose de manera física mediante el Servicio Postal Mexicano.

Con la nueva funcionalidad, el Buzón IMSS se fortalecerá como un portal único de consulta, particularmente para los empleadores que cuentan con varios registros patronales, al permitirles disponer de sus propuestas de cédulas sin necesidad de ingresar a distintos aplicativos.

Ello, permitirá revisar y conciliar la información y, cuando corresponda, efectuar los ajustes respectivos en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) antes de realizar la determinación y el pago de las cuotas de seguridad social.

En cuanto a la información que estará disponible, se destacó que además del formato SPR-5, que contiene los importes y la línea de captura, y del archivo de texto utilizado para la carga de información en el SUA, se propone incorporar: EMI-1: formato PDF con el detalle de trabajadores y movimientos del periodo mensual, y EMI-2: formato PDF con el detalle de las personas trabajadoras y movimientos correspondientes al periodo bimestral.

Para las personas empleadoras, los beneficios son, poder obtener de manera gratuita e inmediata de las propuestas de cédulas de determinación de las cuotas obrero- patronales desde el Buzón IMSS, disponibles para su consulta y descarga en cualquier momento, ahorro de recursos económicos y de tiempos de traslado para las personas empleadoras.

Asimismo, podrá contar con mayor gama de servicios electrónicos en su Buzón IMSS, así como certeza y agilidad para determinar los pagos mensuales y bimestrales por el sector patronal.

La medida también contribuirá a una operación del IMSS más eficiente mediante la reducción de los procesos de impresión, ensobretado y distribución física de las propuestas de cédulas.

Para 2027 se prevé un presupuesto aproximado de 43.9 millones de pesos destinado a la distribución de la EMA y la EBA mediante el servicio postal; por ello, avanzar hacia su consulta electrónica permitirá generar economías, al disminuir el consumo de papel, tóner y ofrecer un servicio más sencillo, transparente y directo.