INAPAM: ¿Qué adultos mayores recibirán pago triple en noviembre de 2026?

Credencial INAPAM: los errores más comunes que pueden hacerte perder sus beneficios y cómo evitarlos

Noviembre se perfila como un buen mes para las personas adultas mayores, ya que se prevé la llegada de mayores ingresos para algunos adultos mayores en México gracias al INAPAM y de otros apoyos como el Banco de Bienestar, pensiones y prestaciones a las que una misma persona puede tener derecho.

¿Quiénes podrían recibir hasta tres ingresos en noviembre?

El escenario de un “pago triple” puede presentarse cuando una persona adulta mayor reúne tres fuentes de ingreso diferentes.

La primera es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto vigente en 2026 es de 6,400 pesos bimestrales. El Gobierno de México informó que el apoyo correspondiente a septiembre-octubre se entregó durante septiembre y que el siguiente bimestre será noviembre-diciembre.

El segundo ingreso es gracias a la pensión del IMSS o del ISSSTE. Cabe destacar que los pagos de estas instituciones son independientes de la Pensión Bienestar y dependen de las condiciones bajo las cuales cada persona obtuvo su jubilación o pensión.

El tercer componente puede ser el aguinaldo, aunque aquí también existen diferencias importantes. No todas las personas pensionadas tienen derecho a esta prestación bajo las mismas condiciones.

¿Cuánto dinero recibirán los adultos mayores?

Como tal, no existe una cantidad universal para el supuesto “pago triple”.

La Pensión Bienestar para adultos mayores entrega 6 mil 400 pesos cada dos meses en 2026, pero la cantidad que una persona puede recibir por IMSS o ISSSTE depende de su pensión individual. El aguinaldo, por su parte, también se determina de acuerdo con el régimen aplicable.

Por ello, es muy probable que muchas personas de la tercera edad tengan un pago triple debido a la acumulación de estos apoyos sociales.