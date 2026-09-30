INE instala los 32 Consejos Locales rumbo a las elecciones de 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló este 30 de septiembre los 32 Consejos Locales, con lo que comenzó formalmente la organización territorial del Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, rumbo a la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027.

Durante las sesiones celebradas simultáneamente en las entidades federativas, las integrantes y los integrantes de los Consejos Locales rindieron protesta y dieron inicio a las actividades que desarrollarán durante las distintas etapas del proceso electoral.

Con esta instalación, la organización de las elecciones se traslada formalmente al ámbito territorial. Entre las responsabilidades de los Consejos Locales se encuentra vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos de las autoridades electorales, supervisar las actividades de las Juntas Locales Ejecutivas y dar seguimiento a la instalación y funcionamiento de los órganos electorales distritales.

También tendrán a su cargo la designación de las consejerías electorales que integrarán los 300 Consejos Distritales, así como la acreditación de las personas que soliciten participar como observadoras electorales.

Participación ciudadana

Los Consejos Locales funcionan como un punto de coordinación entre el INE y sus órganos desconcentrados para dar seguimiento a las actividades electorales en cada entidad y, posteriormente, en los distritos federales.

Su integración contempla además la participación de la ciudadanía mediante seis consejerías electorales en cada entidad, cuyos integrantes asumirán responsabilidades públicas relacionadas con la supervisión y acompañamiento de la organización de los comicios.

El INE destacó que la participación ciudadana en el proceso electoral no se limita al ejercicio del voto, sino que también comprende la intervención en distintas tareas relacionadas con la preparación y vigilancia de las elecciones.

A partir de su instalación, los trabajos rumbo a 2027 avanzarán en las 32 entidades federativas, tomando en cuenta las características de los municipios y comunidades donde se desarrollarán las distintas actividades electorales.

Como siguiente etapa de la organización del PEF 2026-2027, el 30 de noviembre se llevará a cabo la integración de los 300 Consejos Distritales, que continuarán con las labores de preparación de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027.