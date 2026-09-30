Multihomicidio en Montemorelos, Nuevo León: cronología el caso de familia hallada muerta (Juan Carlos Cruz)

Durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre se registró un multihomicidio y un supuesto homicidio al sur del estado de Nuevo León, Monterrey; presuntamente se trataría de un caso de violencia familiar.

Hasta el momento no existe algún informe oficial por parte de las autoridades, en el lugar se encontró un arma de fuego que se resguardó para la investigación del caso.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con información difundida por los policías del estado, habría ocurrido minutos antes de las 10:00 horas en el cruce de calles Del Sabino y Camino A Hualahuitas en el fraccionamiento de Los Fresnos en Nuevo León.

Se hallaron dos cuerpos, una mujer y un menor de aproximadamente 2 años, con herida de bala dentro de un vehículo particular rojo marca Jeep valuado en $1.5 millones de pesos. La mujer tenía el impacto del proyectil de fuego en la cabeza y el menor en el tórax.

Dentro del fraccionamiento, a unos metros del primer hallazgo, en una casa en la calles Nogales y Abedul se encontraron otros tres cuerpos, un hombre y dos menores, también con herida de bala. Hasta el momento no existe una línea de investigación clara para lo sucedido.

¿Qué dicen los primeros reportes?

Primeras investigaciones apuntan que se trató de un homicidio múltiple y supuesto suicidio elaborado por la mujer, quien en sus redes sociales había compartido amenazas sobre supuesto ataques futuros.

Las víctimas dentro del auto se tratan de Cinthya Abigail Tamez Rivera de 35 años y Gustavo de 2 años. Mientras que las víctimas del domicilio eran Leodegario Mora Garza, pareja sentimental de Tamez, Bruno de 11 años y Cristián de 10 años.

El ataque habría sucedido después de una discusión que mantenía Cinthya con su pareja, un hombre de 51 años, donde desenfundó el arma de fuego para asesinar a Leodegario y a los 2 menores; posteriormente habría salido de casa con el vehículo particular acompañada del menor de 2 años aún con vida, no obstante, acabó con su vida y la del menor metros después