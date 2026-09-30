Pemex fortalece respuesta ante emergencias con simulacro en Progreso

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó un simulacro de incendio en un tanque de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Progreso, con el objetivo de fortalecer la preparación de sus brigadas para atender posibles emergencias.

El ejercicio se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2026 y tuvo como escenario un supuesto incendio provocado por la caída de un rayo en la cúpula de un tanque de gasolina durante una tormenta eléctrica. De acuerdo con Pemex, la práctica permitió evaluar los tiempos de reacción y la aplicación de los protocolos de seguridad.

La situación simulada activó de manera inmediata el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) de la instalación, con el propósito de poner a prueba las acciones que deben realizarse ante un incidente provocado por un fenómeno meteorológico.

Pemex informó que el simulacro fue interno y no representó ningún riesgo para las instalaciones ni para la población.El ejercicio comenzó a las 12:30 horas y contó con la participación de cerca de 60 personas. Durante la práctica intervinieron diferentes brigadas de la TAD Progreso, entre ellas las de Contraincendios, Primeros Auxilios, Materiales Peligrosos, Evacuación, Búsqueda y Rescate. Como parte de las actividades, se realizó también la evacuación del personal que se encontraba en las instalaciones, con la finalidad de comprobar la coordinación entre las brigadas y revisar los procedimientos establecidos para responder ante una emergencia.

Otro de los escenarios contemplados durante el simulacro fue la atención de un trabajador que, de manera hipotética, habría sufrido un traumatismo como consecuencia de una caída, además de presentar quemaduras de segundo y tercer grado. El trabajador fue atendido por el personal correspondiente y posteriormente canalizado al servicio médico del centro de trabajo.

La Terminal de Almacenamiento y Despacho de Progreso se encuentra ubicada en el kilómetro 30.5 de la carretera Progreso-Mérida, donde se desarrolló este ejercicio como parte de las acciones de preparación del personal. Este tipo de simulacros permite que los trabajadores conozcan las funciones que deben desempeñar ante una situación de emergencia y que las brigadas puedan practicar los procedimientos establecidos para responder de manera coordinada.

Además, los ejercicios sirven para identificar posibles áreas de mejora en los protocolos de atención, así como revisar los tiempos de respuesta y la comunicación entre los diferentes grupos que participan durante una emergencia. Pemex señaló que la realización de estas actividades forma parte de las acciones de capacitación para el personal encargado de la atención y manejo de emergencias.

La empresa también indicó que estas prácticas se realizan en cumplimiento de sus políticas de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, con la finalidad de fortalecer la preparación de sus trabajadores. El simulacro realizado en Progreso forma parte de las acciones que Pemex desarrolla para mantener preparados a sus equipos ante diferentes situaciones que pudieran presentarse en sus instalaciones.

En este caso, el escenario estuvo relacionado con una tormenta eléctrica y un posible incendio en un tanque de gasolina, una situación que permitió poner a prueba los procedimientos de evacuación, combate de incendios, primeros auxilios y manejo de materiales peligrosos. Con estas actividades, Pemex busca mantener capacitado a su personal y mejorar de manera constante la capacidad de respuesta de sus brigadas ante posibles emergencias.