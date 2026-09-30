Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 ¿Cuándo cae el próximo pago? (Pexels)

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que tiene como objetivo brindar la oportunidad a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, a capacitarse en centros de trabajo como empresas o talleres.

Durante la capacitación del trabajo, el Gobierno de México les otorga un apoyo económico mensual que equivale a un salario mínimo y acceso a seguro médico por un periodo de hasta 12 meses.

¿Cuándo cae el próximo pago de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

De acuerdo al portal de Jóvenes Construyendo el Futuro, el apoyo económico se entrega mensualmente, mientras que aclara que se hace de manera directa y sin ningún intermediario.

De acuerdo al calendario de pagos, el apoyo se deposita el 28 de cada mes, por lo que el próximo pago sería hasta el 28 de octubre.

Programa: Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro Monto mensual : Lo equivalente a un salario mínimo, es decir, $9,582.47 pesos.

: Lo equivalente a un salario mínimo, es decir, $9,582.47 pesos. Día de pago : El 28 de cada mes

: El 28 de cada mes Próxima fecha de pago: 28 de octubre

28 de octubre Método de cobro: Tarjeta del Banco del Bienestar

Es necesario mencionar que el programa tiene otros beneficios además del apoyo económico. Los jóvenes también obtienen seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como una constancia de capacitación y acceso a herramientas del Servicio Nacional de Empleo.

¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar?

Los beneficiarios deben contar con su tarjeta del Bienestar activa, debido a que el pago del apoyo económico se deposita de manera mensual a la tarjeta del Banco Bienestar.

Para consultar el pago, se puede hacer a través de la aplicación móvil, por lo que aquí te decimos los pasos para consultar tu saldo:

Descargar la app Banco Bienestar Aceptar los Términos y Condiciones Escribir tu número celular. Ingresar los 16 números de tu tarjeta, así como tu NIP del cajero. Generar una contraseña y confirmarla.

También se puede consultar el saldo por teléfono llamando a la Línea del Bienestar:

Marca al 800 900 2000 Selecciona la opción 1. Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta. Digita tu año de nacimiento.

Listo, la grabación te dirá el saldo de tu tarjeta.