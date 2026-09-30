Ley de Bienestar para los animales Ley de Bienestar Animal: ¿Qué abarca y qué cosas cambian con la nueva legislación para seres sintientes? (Pexels)

Ser dueño de un perro, un gato o cualquier otra mascota implica una gran responsabilidad sobre la calidad de vida de estos seres. En este contexto, el Senado de la República aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la aprobación de esta legislación, señalando que fue resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, el Senado, la Cámara de Diputados y las entidades federativas.

Uno de los ejes principales de esta reforma es el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes, lo que fortalece el marco jurídico para su protección integral.

¿Qué categorías de animales abarca la nueva ley?

La nueva legislación clasifica las disposiciones de protección en tres grandes grupos para garantizar una cobertura adecuada a cada contexto:

Animales de compañía : Cuyo apartado cobra relevancia debido a la estrecha relación con las personas y la necesidad de garantizar su bienestar dentro del hogar.

: Cuyo apartado cobra relevancia debido a la estrecha relación con las personas y la necesidad de garantizar su bienestar dentro del hogar. Animales destinados a la producción : Sector para el cual se establecen medidas obligatorias de manejo digno y protección.

: Sector para el cual se establecen medidas obligatorias de manejo digno y protección. Fauna silvestre: Cuyo enfoque se centra en disposiciones para su conservación, cuidado y protección del medio ambiente.

Asimismo, contempla estatutos específicos para categorías como animales de trabajo, asistencia, rescate e investigación.

¿Qué obligaciones y cambios establece para los dueños?

El proyecto define responsabilidades claras para los propietarios, quienes deberán proporcionar alimento y agua, atención veterinaria periódica, un espacio suficiente para el libre movimiento y estímulos físicos, además de implementar medidas para evitar que los animales escapen o representen un riesgo.

Entre los puntos de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales se encuentra la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía. Sin embargo, esto no significa que los dueños deban registrar de inmediato a sus mascotas, ya que la Cámara de Diputados aún debe revisar la minuta antes de su entrada en vigor.

Por otro lado, la propuesta amplía el concepto de maltrato animal. Este ya no se limita únicamente a las agresiones físicas directas, sino que incluye la negligencia, la falta de alimento y agua, las condiciones de hacinamiento, las mutilaciones estéticas sin justificación médica y cualquier acción u omisión que provoque sufrimiento o altere el bienestar del animal.

¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal?

El proyecto contempla un esquema de sanciones administrativas para quienes incumplan la norma, el cual incluye amonestaciones, decomisos, clausuras, suspensión de permisos y arrestos administrativos de hasta 36 horas.

En cuanto a las sanciones económicas, las multas van desde las 50 hasta las 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a montos de entre $5,865 y $234,620 pesos mexicanos, según la gravedad de la infracción.