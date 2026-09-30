México y Corea fortalecen cooperación contra la corrupción y por la integridad pública

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

La visita oficial del presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, a México, realizada del 23 al 26 de septiembre de 2026, abrió una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de integridad pública, prevención de la corrupción y fortalecimiento institucional.

Como parte de la agenda bilateral, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea suscribieron un memorándum de entendimiento para ampliar el intercambio de experiencias y herramientas en materia de integridad, transparencia, mejora de la gestión pública, responsabilidad compartida y prevención de prácticas de corrupción.

La cooperación entre México y Corea en estos temas ya cuenta con antecedentes. Entre 2024 y 2026, la Secretaría participó en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Compras Públicas, coordinado por el Servicio de Compras Públicas de Corea, con el objetivo de conocer experiencias y herramientas aplicables a la gestión de contrataciones gubernamentales.

En 2025, la dependencia también gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asistencia técnica regional, con apoyo de Corea, para fortalecer la profesionalización del servicio público, la capacitación y la gestión de recursos humanos.

Durante 2026, el intercambio bilateral continuó mediante reuniones de alto nivel y espacios de cooperación regional. El 3 de junio, el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, y el embajador de Corea en México, Jooil Lee, encabezaron una reunión para fortalecer la agenda técnica entre ambos países.

Posteriormente, el 10 de junio, Encinas Nájera participó en el Foro 2026 de Cooperación Futura entre Corea, América Latina y el Caribe, como parte de los mecanismos de intercambio regional.

Capacitación y tecnología

La colaboración también contempla capacitación especializada para servidores públicos mexicanos. Del 13 al 18 de septiembre de 2026, personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno viajó a Corea, con financiamiento del gobierno de ese país, para capacitarse en Building Information Modeling (BIM).

Esta herramienta permite integrar información y procesos relacionados con proyectos de infraestructura, con el propósito de contribuir a una mejor planeación y gestión de obras públicas.

Además, el Plan de Acción Conjunto México-Corea 2026-2030 contempla el intercambio de herramientas para identificar y mapear riesgos de corrupción, establecer sistemas de alerta temprana, prevenir conflictos de interés y evaluar la integridad de las instituciones públicas.

La cooperación incluye también el uso y análisis de datos para detectar áreas vulnerables y fortalecer los mecanismos de prevención.

La agenda bilateral incorpora una dimensión de participación social, mediante acciones orientadas a conocer y medir las percepciones de la ciudadanía, comunicar los resultados de las políticas públicas de manera clara y accesible y promover una cultura de la legalidad desde edades tempranas.

Con estas acciones, México y Corea buscan ampliar el intercambio técnico y de experiencias para fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la gestión pública y consolidar mecanismos de prevención de la corrupción en ambos países.