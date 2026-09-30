El “Mayito Flaco” se esconde en la CDMX: la DEA difunde ficha de búsqueda del hijo del “Mayo” Zambada

"El Mayito Flaco" La DEA emitió una ficha de búsqueda y actualizó la información sobre el presunto líder de "Los Mayos".

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través de su división en San Diego, difundió este miércoles 30 de septiembre de 2026 una ficha de búsqueda actualizada de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, en la que señala a la Ciudad de México como su última ubicación conocida. Este señalamiento llega un día después de que el Departamento del Tesoro sancionara a múltiples personajes señaladas por estar en el círculo cercano del líder de “Los Mayos”.

¿Dónde está ‘El Mayito Flaco’? Esto dice la DEA de su paradero

Según la información difundida por la oficina de la DEA en San Diego, Zambada Sicairos es buscado por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada, cargo derivado de una acusación federal presentada en el Distrito Sur de California desde julio de 2014.

La ficha actualizada precisa que su última ubicación registrada es la Ciudad de México (anteriormente se indicaba solo “México”). También incluye una nueva fotografía y datos físicos actualizados con una estatura aproximada de 1.80 metros y peso de alrededor de 81.6 kilogramos, según el reporte. La agencia advierte que podría estar armado y ser peligroso, por lo que solicita a la ciudadanía no intentar detenerlo.

¿Qué implica que haya una ficha de búsqueda por el ‘Mayito Flaco’?

La difusión de la ficha con la mención específica a la Ciudad de México ocurre en un contexto de fuerte presión de las autoridades estadounidenses contra la estructura de Los Mayos. El día anterior, la OFAC sancionó a líderes de células en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros, empresarios y supuestos funcionarios corruptos que, según Washington, permiten las operaciones del grupo cerca de la frontera

La actualización de la ficha refuerza la coordinación entre agencias estadounidenses y eleva la presión para una eventual cooperación con las autoridades mexicanas en la localización de uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra el narcotráfico transnacional.