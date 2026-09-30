Monte de Piedad: ¿Qué pasará con las prendas tras anuncio de apertura de sucursales? (Andrea Murcia Monsivais/Pexels)

Esta tarde el miércoles 30 de septiembre Nacional Monte de Piedad confirmó que llegaron a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores para reanudar sus labores a partir del próximo miércoles 7 de octubre.

Tras la confirmación del levantamiento de la Huelga Sindical se han sembrado miles de dudas sobre los artículos que se encuentran dentro de sus instalaciones y la entrega de estos.

¿Qué pasará con los artículos empeñados?

Las prendas se entregarán en las sucursales donde estas fueron empeñadas, estas se retirarán dentro de las bóvedas donde estaban resguardadas; cada sucursal cuenta con una bóveda dentro de los edificios.

¿Cuándo abrirán las sucursales de Monte de Piedad?

Monte de Piedad confirmó que el recibimiento a sus más de 300 sucursales se dará a partir del miércoles 7 de octubre en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas; podrás agendar una cita por medio de su página web, solo necesitas ingresar tus datos, elegir la sucursal y el horario que se acomode a tus necesidades y ellos te darán un folio de confirmación.

También anunciaron algunos para los clientes beneficios:

45 días sin cobro de intereses para regularizar tus empeños. Descuentos en los intereses de acuerdo a tu historial con ellos.

¿Cómo retirar una prenda de Monte de Piedad?

En caso de que desees retirar un artículo, debes realizar el pago del desempeño con la liquidación del préstamo y sus intereses. Puedes consultar el monto exacto en tu contrato y por medio de su página o aplicación oficial.

Posteriormente, ellos deberán hacerte la entrega en ventanilla, todo esto en la sucursal inicial donde se realizó el empeño.

¿Dónde se encontraban las prendas durante la huelga?

Los artículos se mantenían resguardados en bóvedas inventariadas de alta seguridad, que tenían vigilancia los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Asimismo, nadie tenía acceso a ellas.

Números de ayuda

Nacional Monte de Piedad pone a disposición sus números de atención 55 2629 2790 y 55 8890 9717, al igual que correo electrónico servicioaclientes@montepiedad.com.mx.