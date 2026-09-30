SRE abre diálogo con IDB Lab para fortalecer ecosistema de innovación mexicano

Roberto Velasco dialogó con IDB Lab sobre innovación y startups

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo reuniones con representantes del sector financiero, empresarial y de innovación para promover oportunidades de inversión y fortalecer la estrategia de diplomacia económica de México.

En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Velasco recibió a Graham Macmillan, gerente general de IDB Lab, el brazo de innovación e inversión en startups del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante el encuentro, ambos funcionarios dialogaron sobre posibles mecanismos de colaboración para vincular a emprendedores, fondos de inversión y aceleradoras mexicanas con inversionistas, corporativos y ecosistemas internacionales de innovación.

Velasco también destacó las oportunidades de inversión relacionadas con el Plan México y el Plan Nacional de Infraestructura, así como el papel que pueden desempeñar las representaciones diplomáticas mexicanas en el exterior para promover la oferta nacional en materia de innovación, emprendimiento y tecnología.

Diplomacia económica

También, el secretario encabezó la sesión “Estrategia de diplomacia económica de México”, realizada en el marco del NorthCapitalForum, con la participación de representantes de la US-Mexico Foundation y de instituciones financieras, comerciales y empresariales.

Durante su intervención, Velasco Álvarez destacó el papel de las empresas y de los empresarios en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre países y explicó las acciones que impulsa la SRE para ampliar la promoción comercial y de inversiones.

El funcionario señaló que las más de 160 embajadas y consulados de México pueden funcionar también como plataformas para promover el comercio, las inversiones y las oportunidades de negocios en distintas regiones del mundo.

Ante los participantes, Velasco invitó a difundir las oportunidades que ofrece México para atraer capitales provenientes de diferentes mercados.

Entre los elementos que destacó se encuentra el acceso de México al mercado de América del Norte, además de otras condiciones que, de acuerdo con la SRE, representan oportunidades para las empresas interesadas en establecer operaciones o ampliar sus inversiones en el país.

Las actividades forman parte de la estrategia de diplomacia económica de la Cancillería, orientada a fortalecer los vínculos de México con inversionistas, empresas y ecosistemas de innovación internacionales, así como a promover proyectos de desarrollo e infraestructura.