Tras suspensión de vuelos de Aeromexico a Tulum; PAN presenta acciones para reactivar el turismo en el destino

Avión de Aeromexico Varios pasajeros reportan un retraso de más de seis horas en el vuelo (Daniel Augusto)

El PAN en la Cámara de Diputados lamentó que Aeroméxico suspendiera sus vuelos a Tulum; atribuyó que se debe a que el Aeropuerto Internacional de Tulum registró una caída de 33.2 por ciento en el número de pasajeros entre enero y junio de 2026, mientras que el flujo de viajeros internacionales disminuyó 40.8 por ciento en el mismo periodo.

El diputado, Ernesto Sánchez Rodríguez, atribuyó la reducción de pasajeros a factores como el incremento de costos, impuestos federales y condiciones que han afectado la rentabilidad de las operaciones aéreas y la actividad turística en Quintana Roo.

“Hoy vemos y los números confirman una baja en rentabilidad, los incrementos en impuestos federales, el encarecimiento de la operación y el deterioro turístico”, señaló.

El diputado recordó que el aeropuerto en ese destino tuvo un costo de 19 mil 200 millones de pesos, de acuerdo con información de Grupo Mundo Maya, por lo que consideró necesario evaluar si la terminal está generando la actividad económica esperada.

“Los números muestran que hoy el Aeropuerto de Tulum está lejos de aprovechar toda la capacidad para la que fue construido. Eso es un hecho. Lo que corresponde ahora es revisar qué falló, quién tiene responsabilidad en cada parte y qué se va a hacer para corregirlo”, lamentó.

El legislador panista aseguró que su partido no cuestiona la construcción de infraestructura como parte de las inversiones públicas, sino que ésta debe traducirse en conectividad, actividad económica y beneficios para la población.

PAN propone cinco medidas

Por lo anterior, para revertir la disminución de pasajeros y recuperar la conectividad aérea de Tulum, Sánchez Rodríguez planteó cinco acciones.

La primera consiste en recuperar rutas internacionales y aumentar las frecuencias para ampliar la conectividad del destino.

En segundo lugar, propuso revisar los incentivos para las aerolíneas, con el objetivo de generar condiciones que hagan competitiva la operación desde Tulum.

El tercer punto contempla mejorar el transporte entre el aeropuerto y la zona hotelera, uno de los factores que, señaló, puede influir en la experiencia de los viajeros.

Como cuarta medida, planteó fortalecer la promoción turística de Tulum y Quintana Roo, mientras que el quinto punto consiste en atender factores que pueden afectar la decisión de viaje, entre ellos la percepción de inseguridad y el sargazo.

El diputado también propuso establecer una coordinación entre el Gobierno federal, el gobierno de Quintana Roo, el municipio, Grupo Mundo Maya, el sector hotelero y las aerolíneas para diseñar una estrategia conjunta.

Además, planteó medir los resultados mediante indicadores como número de pasajeros, rutas disponibles, frecuencias de vuelo, ocupación hotelera y derrama económica.

Sánchez Rodríguez rechazó que el tema deba convertirse únicamente en una discusión sobre el costo de la terminal y planteó evaluar el impacto económico que actualmente genera.

“El debate no debe ser solamente cuánto costó el aeropuerto. El debate es cuánto valor económico está generando y qué vamos a hacer para que vuelva a crecer”, sostuvo.