AGRICULTURA inaugura “La Camfetería” espacio que conecta comunidades campesinas con los consumidores

AGRICULTURA inaugura “La Camfetería”

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) celebra el Día Internacional del Café, con la apertura de La Camfetería, un nuevo espacio que pone en contacto directo a las comunidades campesinas con quienes disfrutan y consumen sus productos.

Ubicada en las oficinas centrales de AGRICULTURA –Municipio Libre 377, Ciudad de México– La Camfetería reúne café y una amplia variedad de alimentos provenientes de comunidades rurales y de iniciativas impulsadas por programas como Sembrando Vida, Escuelas del Campo y los Programas para el Bienestar.

El objetivo principal de esta apertura es acercar las historias de los campesinos a los paladares de las y los consumidores, así como a reducir la distancia entre quien produce y quien compra.

La idea es sencilla: que quien toma una taza de café puede conocer de dónde viene, quién lo produjo y cómo establecer una relación comercial directa con las comunidades rurales.

La Camfetería también busca convertirse en un punto de encuentro para restaurantes, cafeterías, tiendas y otros negocios interesados en adquirir directamente productos del campo mexicano.

La oferta va más allá del café, este espacio también ofrece productos como chocolate, frijol, amaranto, maíz azul, pinole, canela, té, miel, jaleas, almíbares, cacahuates, harinas para repostería y atoles, además de néctares y botanas que complementan la experiencia. Así, una bolsa de café puede convertirse en el punto de partida para descubrir una cadena de producción completa.

La Camfetería busca convertirse en un escaparate para los productos elaborados por las familias rurales.

Además, en la misma sede de AGRICULTURA también se realiza, cada quince días, la Expo del Campo Mexicano, donde se ofrecen alimentos preparados, artesanías, textiles, productos estéticos y de higiene personal, entre otros, elaborados por productoras y productores.

La Camfetería invita a mirar esa bebida cotidiana desde otra perspectiva: conocer su origen, valorar el trabajo del campo y descubrir otros productos que nacen de las comunidades rurales.