Secretaría de Salud presenta “Yo Elijo Ser”, en promoción a la alimentación saludable actividad física

Secretaría de Salud La Secretaría de Salud presentó la estrategia “Yo Elijo Ser”, a través de la cual se busca promover el consumo de alimentos de origen vegetan, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y promover una mayor actividad física

La Secretaría de Salud presentó “Yo Elijo Ser”, campaña de comunicación para promover la alimentación saludable y actividad física, enfocada a la población.

Su difusión combinará videos, infografías y carteles en medios digitales y espacios presenciales.

El director general de Políticas en Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán, destacó que 4de cada 10 escolares, 5 de cada 10 adolescentes y 7 de cada 10 personas adultas viven con sobrepeso u obesidad, de ahí la necesidad de impulsar cambios en los hábitos alimenticios y una mayor actividad física en las distintas etapas de la vida.

Ante ello, aclaró que se analizaron hábitos de consumo, conocimientos, actitudes y prácticas de la población, así como las barreras que dificultan una mejor alimentación y la actividad física, a fin de adaptar los mensajes a los distintos grupos de edad.

La representante Adjunta de UNICEF en México,Maki Kato resaltó que la iniciativa parte de la premisa de que para promover cambios sostenibles no basta con informar a las personas sobre qué deben hacer, sino comprender qué motiva sus decisiones, qué barreras enfrentan y cómo influyen sus familias, sus comunidades y los entornos en los que viven, “esa es la esencia del enfoque de Cambio Social y de Comportamiento que UNICEF aporta a esta campaña”.

La estrategia está sustentada en una metodología de investigación y análisis del comportamiento, desarrollada con la participación de especialistas e instituciones del sector salud y de UNICEF.

En el segmento “Estrellas por la Salud”, para niñas y niños de dos a 11 años; “Come como Campeón y Campeona”, enfocada en adolescentes de 12 a 17 años, y “Yo Elijo Ser”, para personas adultas, se encontrarán contenidos dirigidos a madres, padres y personas cuidadoras por su papel en el acompañamiento de estos hábitos.

Además, ofrecerá información sobre las Guías Alimentarias, el Plato del Bien Comer y el etiquetado frontal de advertencia, para la mejor elección de alimentos y orientación sobre los beneficios de la actividad física y formas sencillas de incorporar a la vida diaria.

Los materiales para adolescentes llegarán a escuelas y los dirigidos a personas adultas mayores se distribuirán en entornos comunitarios y unidades de salud del primer nivel de atención.

El director general de Políticas en Salud Pública planteó que los contenidos de la campaña en esta primera etapa puedan incorporarse a la siguiente etapa de “Vive Saludable, Vive Feliz”, como parte de las acciones de educación y promoción de la salud en las escuelas.