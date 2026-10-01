Estados Unidos entrega a México a más de 20 fugitivos; suman más de 370 desde 2025

Fugitivos devueltos a México por EU

Estados Unidos entregó a México a más de 20 personas buscadas por autoridades mexicanas por delitos graves, con lo que el número de fugitivos devueltos al país desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump supera los 370, informó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

A través de redes sociales, el diplomático señaló que entre los delitos atribuidos a las personas entregadas se encuentran homicidio, lavado de dinero, secuestro, tentativa de homicidio, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y otros delitos relacionados con estupefacientes.

También mencionó a personas vinculadas con organizaciones que el Gobierno estadounidense clasifica como “narcoterroristas”.

“Estas devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos de nuestros países para hacer rendir cuentas a los criminales”, afirmó Johnson, quien acompañó su publicación con fotografías de algunos de los fugitivos bajo custodia de agentes estadounidenses.

El embajador no proporcionó las identidades de las personas entregadas, los lugares donde fueron detenidas ni el mecanismo jurídico empleado para su devolución a México.

Aumentan las devoluciones en medio de cooperación bilateral

La cifra reportada representa un incremento respecto de las 313 personas que Johnson había señalado en junio como entregadas a México desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

El intercambio de personas buscadas por la justicia se ha convertido en uno de los componentes de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.

En mayo pasado, la Cancillería mexicana informó que entre enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 México había presentado 269 solicitudes de extradición o detención provisional ante Estados Unidos. Hasta esa fecha, según la información oficial citada, no se había concretado una extradición formal en esos casos.

Sin embargo, las devoluciones anunciadas por Estados Unidos pueden realizarse mediante mecanismos distintos al procedimiento formal de extradición, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.

México ha trasladado a 92 personas a EU

En sentido contrario, México ha realizado tres traslados masivos de personas reclamadas por Estados Unidos, al amparo de la Ley de Seguridad Nacional.

El primer operativo ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando fueron trasladadas 29 personas; el segundo se realizó el 12 de agosto del mismo año, con 26 personas, y el tercero tuvo lugar en enero de 2026, con 37.

En conjunto, los tres operativos representaron el traslado de 92 personas a Estados Unidos, algunas de ellas señaladas por autoridades de ese país por delitos como narcotráfico, homicidio, secuestro y lavado de dinero.

Entre los trasladados se encuentran Rafael Caro Quintero, requerido por Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena; los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, identificados como exdirigentes de Los Zetas, y Antonio Oseguera Cervantes, señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El intercambio de personas buscadas por ambos países se mantiene así como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate a organizaciones criminales.