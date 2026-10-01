Gobierno de Jalisco fortalece conectividad aérea de Guadalajara con nuevas rutas

El Gobierno de Jalisco continúa fortaleciendo la conectividad aérea del estado con la apertura de nuevas rutas desde Guadalajara, ampliando las opciones de viaje y acercando a Jalisco con más destinos dentro y fuera de México.

A partir de octubre, desde Guadalajara se podrá viajar a Salt Lake City, Atlanta y Washington Dulles, sumando nuevas alternativas de conexión con Estados Unidos.

Además, se estarán operando rutas con ciudades como Boston, Nashville, París, Nueva York, Medellín y Guatemala, fortaleciendo la presencia de Guadalajara como un punto estratégico de conexión aérea.

El impulso a nuevas rutas forma parte del trabajo del Gobierno de Jalisco con aerolíneas y grupos aeroportuarios para mejorar la conectividad y facilitar los traslados tanto de visitantes como de las y los paisanos.

Una mayor conectividad aérea representa también nuevas oportunidades para Jalisco, al favorecer la llegada de visitantes y fortalecer sectores como el turismo, los negocios y la inversión extranjera.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco apuesta por seguir posicionando al estado como uno de los principales puntos de conexión de México con el mundo.