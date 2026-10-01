INE prepara materiales de capacitación y observación para las elecciones de 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) avanzará en la difusión, validación, publicación y habilitación de materiales didácticos, modelos y documentos de apoyo que serán utilizados durante el Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2026-2027, luego de la aprobación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

Los materiales forman parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2026-2027 y servirán como base para las actividades de capacitación y la integración de las Mesas Directivas de Casilla.

El conjunto de documentos también contempla herramientas para las labores de vigilancia electoral y está dirigido a personas observadoras electorales, ciudadanía sorteada, supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales.

Entre los materiales aprobados se encuentran la Guía Rápida para la Observación Electoral, el cartel “¿Quiénes son las y los observadores electorales?”, el Modelo de Guía para las y los Observadores Electorales y el Modelo del Curso virtual para las y los Observadores Electorales.

También se incluyen guías destinadas a las figuras de supervisión y capacitación electoral, el Rotafolio de la Jornada Electoral, información básica para la ciudadanía sorteada, la Carta-notificación, hojas de datos para actualización y los nombramientos para las y los funcionarios de casilla.

Materiales diferenciados para elecciones locales

El INE contempla además documentos adaptados a las características de las elecciones locales concurrentes, para lo cual algunos materiales serán elaborados en 32 versiones.

En el caso del nombramiento para funcionariado de casilla se contará con una versión específica para Hidalgo, de acuerdo con las particularidades de su proceso electoral.

Como siguiente paso, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y la Unidad Técnica de Servicios de Informática realizarán las acciones necesarias para publicar las guías y habilitar los cursos virtuales dirigidos a las personas observadoras electorales.

Estas actividades deberán desarrollarse conforme a los plazos establecidos en el Programa de Capacitación Electoral de la ECAE 2026-2027.

Portal de Observación Electoral

Entre los alcances del acuerdo se encuentra la disponibilidad del Modelo de Guía para las y los Observadores Electorales y del Curso virtual para las y los Observadores Electorales a través del Portal de Observación Electoral.

Ambos instrumentos serán utilizados como parte del proceso de capacitación y acreditación de las personas interesadas en participar en las actividades de observación electoral.

Con la publicación y habilitación de estos materiales, el INE continúa con las acciones previstas en la ECAE para preparar la capacitación de las personas que participarán en las distintas tareas del proceso electoral concurrente 2026-2027.