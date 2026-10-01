Andy López Beltrán, hijo de AMLO, busca una diputación federal

Andy López Beltrán El hijo de AMLO bajo la lupa

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se registró este 1 de octubre como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional del Sexto Distrito Federal Electoral de Tabasco, con la intención de avanzar hacia una candidatura a la diputación federal en las elecciones de 2027, posición que le otorgaría fuero.

“Les comparto que el día de hoy me registré como aspirante a Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco”, señaló.

En el mismo mensaje confirmó que mantendrá sus recorridos por las comunidades de la demarcación. Como parte de esa actividad, anunció visitas a Río Tinto, tercera sección, así como a E. Alvarado Gimbal, ambas localidades del municipio de Centro.

El llamado que acompañó su registro estuvo dirigido a continuar con las visitas casa por casa para informar sobre la importancia que, de acuerdo con su planteamiento, tienen la defensa de la soberanía y de la Cuarta Transformación en la vida pública de México.

Presunta investigación contra Andy López Beltrán

The New York Times difundió información sobre señalamientos relacionados con López Beltrán.

De acuerdo con el material proporcionado, el diario estadounidense reportó que dos agencias de Estados Unidos analizaban señalamientos sobre presuntos vínculos del hijo del expresidente con el crimen organizado y el huachicol fiscal.

La misma información precisó que no existía una investigación formal ni cargos penales en su contra por parte de Estados Unidos.

La publicación ocurrió aproximadamente un mes y medio después de que López Beltrán denunciara el retiro de su visa estadounidense.