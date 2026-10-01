Caso Bugarín: renuncia a doble nacionalidad fue en 2018, dice Luisa Alcalde (Graciela López Herrera)

La senadora con licencia Jasmine Bugarín Rodríguez renunció a su doble nacionalidad desde 2018, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno federal, informó este jueves la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján.

La declaración ocurrió un día después de que Bugarín fuera designada por Morena como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nayarit, como parte del proceso interno rumbo a la elección de gubernatura de 2027.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Alcalde explicó que la Cancillería cuenta con información sobre el trámite realizado por la legisladora.

“Tenemos información de Relaciones Exteriores que, hablando concretamente de la pregunta de ayer de la senadora de Nayarit, ella desde 2018 renunció a su doble nacionalidad”, señaló.

La consejera jurídica agregó que Bugarín realizó el procedimiento que actualmente existe ante la SRE y que lo hizo aun cuando la nueva disposición constitucional sobre nacionalidad única todavía no era aplicable.

La reforma aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad. La modificación aún debe concluir su proceso de aprobación en los congresos estatales.

Luisa Alcalde precisó que el régimen transitorio establece que la nueva disposición será aplicable a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no regirá para la elección de Nayarit de 2027.

“Ya no estamos en fechas para poder hacer modificaciones legales que apliquen de manera inmediata para este proceso electoral”, afirmó.

En Nayarit, el Congreso estatal aprobó el 29 de septiembre la reforma constitucional federal sobre nacionalidad única; sin embargo, el requisito no será aplicable al proceso electoral de 2027.

Nacida en California

Luisa Maria Alcalde explicó además que ser mexicano por nacimiento no implica necesariamente haber nacido en territorio nacional. La Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento, entre otros casos, a quienes nacen en el extranjero y son hijos de padre o madre mexicanos.

Bugarín nació en California, Estados Unidos, mientras sus padres, originarios de Nayarit, se encontraban en ese país por motivos de trabajo. La senadora afirmó el miércoles que desde años atrás realizó ante la SRE los procedimientos para renunciar a cualquier vínculo de lealtad con Estados Unidos y que dicha determinación fue certificada nuevamente en 2024.

Alcalde no detalló qué documento respalda el trámite de 2018 ni si la SRE hará público el expediente. También señaló que, una vez concluido el proceso constitucional, deberá expedirse una legislación específica para establecer el procedimiento aplicable a quienes tengan doble nacionalidad y busquen alguno de los cargos contemplados.