España reforzará cooperación con México para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas (Estrella Josento)

España y México fortalecerán su cooperación para mejorar las capacidades de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, como parte de una nueva etapa de colaboración bilateral.

El anuncio se realizó durante la visita a Ciudad de México de Eva Granados, secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, quien sostuvo una reunión de trabajo con Alejandra del Moral Vela, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). El Gobierno español informó que durante el encuentro se abordó específicamente el apoyo para fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

De acuerdo con la información difundida por España, la colaboración busca respaldar una de las prioridades de las instituciones y de la sociedad mexicana, bajo un enfoque de respeto a las víctimas y de derechos humanos. Hasta el momento, el anuncio no especifica los recursos económicos, mecanismos técnicos ni plazos que tendrá este componente de cooperación.

México enfrenta una crisis de desapariciones

La cooperación se plantea en un contexto de una crisis de desapariciones que ha dejado más de 130 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con las cifras oficiales citadas en la información difundida sobre el tema.

El fortalecimiento de las capacidades institucionales ocurre mientras México mantiene esfuerzos para mejorar los procesos de búsqueda, identificación humana y coordinación entre las autoridades encargadas de atender estos casos.

En 2026, además, se establecieron lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las comisiones locales de búsqueda, destinados a financiar acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas.

Reactivan Fondo Mixto España-México

La cooperación en materia de desapariciones se integra a la reactivación del Fondo Mixto España-México, instrumento mediante el cual ambos países podrán identificar, financiar y desarrollar proyectos de interés compartido.

El Gobierno español señaló que el mecanismo permitirá impulsar proyectos bilaterales y de cooperación triangular con otros países de América Latina y el Caribe en áreas como igualdad de género, cohesión social, medio ambiente, cambio climático, innovación, agua potable y saneamiento.

La reactivación del Fondo ocurre después de que México y España reforzaran en 2025 sus mecanismos de cooperación técnica, científica, cultural y educativa. En octubre de ese año, ambos gobiernos realizaron la XVIII Reunión de la Subcomisión Mixta de Cooperación, en la que se destacó la importancia del Fondo Mixto como instrumento de colaboración bilateral.

Actualmente, la Cooperación Española mantiene 35 proyectos en México por un valor superior a 29 millones de euros, cifra que representa un incremento de 20.8 por ciento respecto al año anterior, según el Gobierno español.

Cooperación rumbo a la Cumbre Iberoamericana

Durante su visita, Granados también reconoció la participación de México en los trabajos preparatorios de la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid, cuyo objetivo central incluye la aprobación de la Estrategia de Cooperación Iberoamericana 2027-2030.

La funcionaria española continuará su agenda en Yucatán, donde conocerá proyectos financiados por la Cooperación Española relacionados con acceso al agua potable y saneamiento en comunidades indígenas, además de iniciativas vinculadas con la investigación, recolección y aprovechamiento del sargazo.

Con la reactivación del Fondo Mixto y el nuevo componente de cooperación para la búsqueda de personas desaparecidas, España y México buscan ampliar sus mecanismos de colaboración institucional y técnica en áreas consideradas prioritarias por ambos gobiernos.