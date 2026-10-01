Rachel se intensifica a huracán categoría 2; prevén lluvias muy fuertes en cuatro estados

Rachel se intensifica a huracán categoría 2

El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este jueves en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pronosticó lluvias muy fuertes, vientos y oleaje elevado en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido a las 06:30 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel se ubicó a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 km/h, mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 km/h.

Lluvias y fuertes vientos

La circulación del huracán generará lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, así como en Nayarit y el oeste de Jalisco.

Asimismo, se esperan vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, en las costas del sur de Baja California Sur.

En las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén vientos sostenidos de entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

El oleaje también será elevado, con alturas de 4 a 6 metros en las costas de Baja California Sur, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan olas de 3 a 4 metros.

Advierten por deslaves e inundaciones

El SMN señaló que las precipitaciones asociadas con Rachel podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados bajo influencia del sistema.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de la evolución y desplazamiento de Rachel debido a sus efectos potenciales sobre las costas del Pacífico mexicano.