“Es un antes y un después”: Sheinbaum, a dos años de gobierno (Graciela López Herrera)

A dos años de asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum destacó los cambios impulsados durante este periodo para ampliar el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como el impacto de que una mujer ocupe por primera vez la titularidad del Ejecutivo federal en las nuevas generaciones.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que uno de los principales cambios se observa en la percepción de niñas, niños y jóvenes sobre las posibilidades de las mujeres en la vida pública.

“Lo primero es el símbolo y lo que significa para las nuevas generaciones el que llegue una mujer presidenta y las niñas y los niños, porque no solo son las niñas, sino la infancia, sepa que eso es posible”, afirmó.

Sheinbaum señaló que durante su infancia la posibilidad de que una mujer llegara a la Presidencia parecía inexistente, debido a que el cargo había sido ocupado siempre por hombres.

Consideró que la presencia de una mujer al frente del país modifica esa percepción y amplía las expectativas de las nuevas generaciones.

“Y lo veo yo en las jóvenes, en las niñas que cambia su visión ante el mundo. Y como decimos, a las mujeres podemos hacer lo que queramos ser”, expresó.

La presidenta también mencionó que la presencia de mujeres en cargos de gobierno se ha extendido a las entidades federativas, al señalar que actualmente hay gobernadoras y que “ya es normal ver a una mujer gobernando”.

Programas y reconocimiento histórico

Los cambios que enumeró fueron programas dirigidos específicamente a mujeres, como la pensión universal para personas de 60 a 64 años, además de modificaciones relacionadas con el reconocimiento histórico y cívico de las mujeres.

Sheinbaum recordó que durante años las figuras femeninas tuvieron una presencia limitada en la enseñanza de la historia nacional. Como ejemplo mencionó a Josefa Ortiz de Domínguez, cuyo papel, dijo, se reducía frecuentemente a señalar que avisó a los insurgentes sobre la conspiración, sin abordar de manera amplia su trayectoria y participación en la lucha por la Independencia.

“En el calendario cívico ya se tiene 24 efemérides sobre mujeres”, señaló.

La mandataria sostuvo que anteriormente no había mujeres incluidas en ese calendario, en contraste con la presencia de personajes masculinos considerados héroes de la patria.

A estos cambios sumó las reformas legales orientadas a garantizar la igualdad y atender delitos contra las mujeres, entre ellos el feminicidio.

“Las leyes que se han hecho para garantizar la igualdad, ahora la ley para atender el fenómeno de los feminicidios o el delito de los feminicidios. Entonces, todo esto va a trascender para los derechos de las mujeres”, explicó.

Para Sheinbaum, estas transformaciones representan un cambio que rebasa el ámbito jurídico y alcanza la vida pública y privada.

“Es un antes y un después en la vida pública. Y yo diría privada también de las mujeres, el reconocer la violencia y sancionarla. Todo eso es un cambio cultural, muy profundo, que se traduce también en cambios jurídicos”, sostuvo.

Finalmente, relacionó estos avances con el empoderamiento femenino y con la posibilidad de que las mujeres se reconozcan como participantes de la vida pública y social.

“Y el empoderamiento de las mujeres al sentirse parte de la presidencia, porque llegamos todas tiene que ver con eso: con ser presidenta en la casa, en la calle, en la escuela, en todos lados”, añadió.

El mensaje se dio el mismo 1 de octubre en que Sheinbaum conmemoró sus primeros dos años al frente del Gobierno de México, luego de asumir el cargo el 1 de octubre de 2024.