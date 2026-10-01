CFE realiza el primer Encuentro con Inversionistas 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó el Primer Encuentro con Inversionistas CFE 2026, en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), al que asistieron cerca de 250 inversionistas nacionales e internacionales.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, aseguró que este encuentro es fundamental para el entendimiento, el diálogo y la articulación de capacidades entre el Estado, la CFE y las empresas para construir el sistema eléctrico que México necesita.

Ello a través de convocatorias para el desarrollo de proyectos privados y mixtos, a fin de que las empresas participen en el impulso de infraestructura estratégica.

Señaló que se trata de proyectos con reglas claras y procesos abiertos y transparentes, sustentados en mecanismos de asignación competitiva y una evaluación estructurada.

Aseguró que México se consolida como una plataforma atractiva para la inversión durante la próxima década y llamó a acompañar este esfuerzo del Estado mexicano. En este contexto, destacó que existen metas claras y una CFE fortalecida, con capacidad financiera para constituirse como un socio confiable en estos proyectos, así como mecanismos definidos para la participación de las empresas.

El director de Finanzas de la CFE, Eugenio Amador Quijano, presentó los avances del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que contempla inversiones por cerca de 37,500 millones de dólares, destinado a proyectos que permitirían preparar al sector eléctrico del país para ser un impulsor del crecimiento económico.

Respecto a los Esquemas de Desarrollo Mixto, representantes de la CFE, desarrolladores privados y la banca coincidieron en que este modelo abre una nueva etapa de colaboración público-privada en el sector eléctrico.

La primera convocatoria recibió propuestas por más de 38 GW, 5 veces la meta de 7.5 GW, y asignó 8,025 MW en más de 30 proyectos, con una inversión superior a 10 mil millones de dólares. La segunda convocatoria incorpora por primera vez proyectos de almacenamiento.

El panel sobre financiamiento en mercados de bonos y capital destacó la solidez con la que la CFE ha accedido a los mercados. La emisión internacional por 1,500 millones de dólares, en enero, atrajo a 270 inversionistas institucionales y registró la demanda histórica de casi 10 mil 450 millones de dólares, 7 veces el monto colocado.

En el mercado local, la CFE realizó la colocación de mayor volumen de su historia, por 20 mil millones de pesos, con plazos de hasta 40 años y la máxima calificación crediticia (AAA).

El Plan de Expansión contempla más de 154 proyectos de transmisión, más de 50 de ellos ya están en marcha, con alrededor de 6,900 millones de dólares de inversión hacia 2030. De ese monto, cerca de 2,500 millones de dólares se canalizarán a través de CFE Fibra E, que se consolida como el vehículo para conectar la infraestructura de transmisión con el ahorro de largo plazo, incluido el de las Afores.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, sostuvo que, “el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, contempla una inversión histórica de aproximadamente 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos. Donde más de la mitad de estos recursos se concentran en el Sector Energético.”