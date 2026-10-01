Fonacot actualiza su marco de Referencia de Bonos Sociales y fortalece Crédito para Mujeres Trabajadoras

Fonacot actualiza su marco de Referencia de Bonos Sociales

Este jueves, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) presentó la actualización de su Marco de Referencia de Bonos Sociales 2026, con el que podrá continuar acudiendo al mercado bursátil para obtener recursos destinados a financiar su oferta de crédito y fortalecer el financiamiento para las mujeres trabajadoras.

Con esta modificación la institución podrá emitir bonos sociales con enfoque de género, debido a que los recursos obtenidos mediante estos instrumentos serán utilizados para financiar créditos dirigidos a mujeres trabajadoras, con tasas de interés preferenciales desde 8.90%.

La Directora General del Instituto FONACOT, Tey Wendolyne Retana Alarcón, definió al FONACOT no solo como una entidad de financiamiento, sino como un “habilitador estructural de movilidad social y financiera”.

Destacó que el compromiso se materializa ofreciendo las tasas de interés más bajas del mercado y protegiendo el patrimonio de la base trabajadora contra el sobreendeudamiento y la usura.

Subrayó que la visión del Instituto coloca a la inclusión financiera con una perspectiva de género transversal, como una prioridad absoluta. El financiamiento al sector femenino, explicó, genera un efecto multiplicador directo en el núcleo familiar pues destacó que el 74% de las acreditadas por FONACOT perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Este beneficio se traduce en educación, alimentación y salud familiar, así como en independencia económica ya que 53.5% de los créditos asignados a mujeres se otorga a solteras y jefas de familia.

Con el Crédito Mujer Efectivo, FONACOT ofrece una tasa de interés preferencial para facilitar su acceso a financiamiento a un costo menor. Derivado de esta estrategia, la participación de mujeres en el financiamiento pasó de 34.6% en 2021 a 39% en 2026.

Por su parte, el Subdirector General de Finanzas y encargado de la Coordinación General de Crédito y Finanzas de FONACOT, Rodolfo Liaño Gabilondo, afirmó que la viabilidad del impacto social a largo plazo depende de una estrategia económica rigurosa: “No existe impacto social duradero sin una estrategia de sostenibilidad financiera”, aseveró.

Explicó a inversionistas, analistas y entidades bancarias que el funcionamiento de FONACOT como motor de inclusión se rige bajo tres criterios operativos irrevocables: manejo prudente de las finanzas, calidad crediticia y mitigación de riesgos y eficiencia en el fondeo.

FONACOT recibió el reconocimiento de del área de Sostenibilidad de la calificadora HR Ratings para los bonos sociales con enfoque de género (Opinión de un Tercero Independiente, SPO por sus siglas en inglés), ya que el Instituto ha demostrado su alineamiento entre sus capacidades institucionales y las demandas de financiamiento con impacto social.

“La Entidad ha integrado de forma transversal una visión de sostenibilidad en su gobernanza. Este enfoque se ve respaldado por un compromiso explícito y formal al más alto nivel del Instituto, donde la alta dirección asume la responsabilidad de guiar la Estrategia hacia un impacto social profundo y medible”, aseveró la Agencia Calificadora.