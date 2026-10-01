Renunciará Jasmine Bugarín a nacionalidad de EE.UU tras ser electa coordinadora en Nayarit: Morena--PVEM

En medio de la polémica que ha desatado, las dirigencias nacionales de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron que la senadora con licencia,

Jasmine Bugarín al ser electa coordinadora estatal de Morena--PVEM en Nayarit (Camila Ayala Benabib)

Jasmine Bugarín Rodríguez, se comprometió a renunciar a su nacionalidad estadounidense y conservar solo la mexicana luego de que se aprobara la reforma sobre nacionalidad única que obliga a quienes aspiran a la Presidencia de la República , gubernatura o Jefatura de la Ciudad de México a renunciar a la doble nacionalidad.

Bugarín Rodríguez, fue electa coordinadora estatal de Morena y PVEM en Nayarit con lo cual se perfila para convertirse en la candidata de esa alianza rumbo a las elecciones del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas entre ellas, esa entidad.

La senadora del PVEM cuenta con doble nacionalidad, pues nació en Estados Unidos, por lo cual la reforma recién aprobada por el Congreso sobre nacionalidad única, le impide aspirar a ese cargo o bien renunciar a su nacionalidad estadounidense.

En un comunicado, ambas dirigencias, recordaron que en su declaración pública, Bugarín , informó que desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites mediante los cuales manifestó formalmente “su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos así como su adhesión a las leyes y autoridades mexicanas”.

Detallaron también que esa determinación fue nuevamente certificada en 2024.

Ante la polémica que se desató por esta situación, Morena y PVEM explicaron que Bugarín se comprometió además a realizar cualquier trámite adicional necesario para conservar únicamente la nacionalidad mexicana.

“Ambos partidos respaldamos ese compromiso y acompañaremos su cumplimiento, con respeto a los requisitos constitucionales y legales correspondientes”, expresaron

Representar al pueblo mexicano –agergraron--exige defender sus intereses sin compromisos de obediencia o fidelidad a ningún Estado extranjero.

NO ES TAN FÁCIL

Sin embargo, la oposición a través del PAN advierte que la cosa no es tan fácil pues dejar de ser ciudadano estadounidense no consiste en firmar un documento en la cancillería de México sino que se tiene que hacer todo un procedimiento de manera presencial en Estados Unidos que puede durar meses y hasta un año, generar consecuencias patrimoniales y depende de una decisión del gobierno de Estados Unidos.

“Renunciar a la ciudadanía no es un trámite de escritorio: es presencial, irreversible y depende de tiempos que México no controla”, explicó el vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring

La persona interesada debe presentar la solicitud correspondiente, acudir a entrevistas con funcionarios diplomáticos estadounidenses y esperar la determinación final de las autoridades.

La decisión e puede tardar seis meses a un año, pues el gobierno americano tiene que revisar la petición e investigar si procede o no, y eso no es de un día para otro.

La renuncia la ciudadanía estadounidense es irreversible y ya no se puede recuperar, lo que conlleva a que se pierdan todos los derechos asociados a esa ciudadanía y pasaría a sujetarse a las reglas migratorias aplicables a cualquier extranjero.

Es decir, puede requerir una visa para ingresar posteriormente a Estados Unidos.