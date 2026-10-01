Sectur presenta el Festival Internacional Día de Muertos Bahía de Banderas 2026

Presentación del Festival Internacional Día de Muertos Bahía de Banderas 2026

El director general de Gestión Social de Destinos, Carlos Javier Ávila Pedraza, participó en la presentación del Festival Internacional Día de Muertos Bahía de Banderas 2026, que se realizará del 29 de octubre al 2 de noviembre, con Sayulita como sede principal y actividades en Bucerías, San Francisco (San Pancho), San Juan de Abajo y Valle de Banderas, en Nayarit.

Ávila Pedraza explicó que el surf permite generar actividad turística durante temporadas que tradicionalmente presentan menor afluencia, particularmente en otoño e invierno, cuando existen condiciones favorables para la práctica de esta disciplina en las playas mexicanas.

“Creo que este festival representa una oportunidad para diversificar el turismo y fortalecer las economías vinculadas al turismo comunitario en las playas de México, porque el surf está creciendo cada día más y permite romper con el esquema de las temporadas altas”, señaló.

El programa contempla altares, concursos de catrinas, desfiles, música, gastronomía, expresiones artísticas y actividades comunitarias. Una de las actividades que más genera atención es el Torneo Internacional de Surf Día de Muertos, que se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre en Sayulita.

Este torneo cuenta con la participación de atletas nacionales e internacionales en las categorías de shortboard, longboard, SUP, bodyboard y para surf, además de una nueva categoría para perros. La competencia llega a su tercera edición y contará con una bolsa de premios cercana a 500 mil pesos, además de que forma parte de la estrategia para impulsar y promover el deporte y atraer participantes de diferentes partes del mundo.

La directora del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit, Sylvia Lorena Serafín González, destacó que el festival permitirá mantener vivas las tradiciones mexicanas y mientras que se expone una característica que distingue a Sayulita: su vínculo con el surf.

“Bahía de Banderas vive esta tradición con todo el orgullo, la alegría y el respeto, pero también con una característica muy especial: Sayulita es conocida por sus olas y por el surf”, expresó.

El director de Turismo de Bahía de Banderas, Jesús Eduardo de los Santos Mendoza, precisó que el festival surgió de la combinación entre la celebración de Día de Muertos y el surf, una propuesta que, señaló, no tiene un referente similar en el mundo.

“Es un evento muy de nicho porque se mezcló el Día de Muertos con el surf y no hay algo parecido en el mundo, ni en México, que tenga estos dos preceptos. La sede principal es Sayulita y también vamos a estar en Bucerías, San Pancho, Valle de Banderas y San Juan de Abajo”, señaló.

Bahía de Banderas forma parte de la World Surf Cities Network (WSCN), red integrada por ciudades de distintos países para impulsar la promoción del surf.

En este contexto, el director general de Gestión Social de Destinos celebró que Jesús Eduardo de los Santos Mendoza asumirá la presidencia de la World Surf Cities Network, lo que representa una oportunidad para fortalecer la presencia de Bahía de Banderas y de México en esta red internacional, así como promover el surf como una actividad vinculada al turismo deportivo y de aventura.

La estrategia de promoción del festival también contempla acciones en Chile, Brasil, Portugal, Francia y España, además de la participación de dos jóvenes atletas de Bahía de Banderas en actividades deportivas en Ericeira, Portugal.