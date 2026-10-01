Condena Higinio Martínez ataque armado en escuela de Coahuila; pide frenar violencia

Higinio Martínez, presidenta del Senado condena la violencia en el país CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, condenó el asesinato de la subdirectora de una escuela secundaria en Torreón, Coahuila tras la presunta agresión de dos ex alumnos contra los docentes de esa escuela que dejó una persona muerta y al menos tres heridas y exigió frenar la violencia que se registra en varias regiones del país.

“Eso no puede seguir, todos los problemas que se dan por la violencia en este país, que debemos pararla, la sociedad que en algunos casos, los problemas que se muestran en los hogares, deben pararse”, aseveró

Al inaugurar el foro Acciones Afirmativas en el proceso electoral, Martínez Miranda, señaló que este tipo de crímenes tienen su origen en el seno de la sociedad, es decir, las familias.

Señaló que este tipo de crímenes tienen su origen en el seno de la sociedad, es decir, las familias.

“Hay crímenes que tienen que ver, lo diría de otra manera, también con lo que pasa en el desarrollo desde chicos de todos nosotros, hay muchas cosas, esto no debe suceder”, indicó

Este jueves, se registró un ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila, con un saldo de una persona muerta y al menos tres heridos.

El ataque fue perpetrado presuntamente por dos hermanos identificados como “Los Cuates”, que encapuchados y armados con un machete, cuchillos y bombas molotov ingresaron a la Escuela Secundaria Número 13, en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde, atacaron a autoridades del plantel, profesores y alumnos.

No obstante en su intento de fuga fueron detenidos por vecinos de la zona, reportaron autoridades.

El ataque perpetrado por estos exalumnos se registró entre las 08:30 y las 09:00 horas. Alberto Rodríguez, prefecto de la escuela, señaló a autoridades que los dos jóvenes entraron encapuchados y portaban armas blancas, un machete y bombas molotov, y resaltó que uno de los ataques se perpetró en uno de los baños de la escuela y otro en un salón de clases, donde presuntamente fue atacada la subdirectora del plantel, Leslie Edith, de 56 años, quien falleció como consecuencia de las lesiones que le provocaron los hermanos cuando trató de detener la agresión contra uno de los maestros.