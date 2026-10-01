Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Cuándo cae el próximo pago? (Camila Ayala Benabib/Gobierno del Estado de México)

Aunque aún no hay fecha confirmada para el pago del apoyo social Mujeres con Bienestar, a lo largo del mes de octubre se realizará el depósito correspondiente a los meses de septiembre-octubre de 2026.

Este programa tiene objetivo ayudar a las mujeres de entre 18 a 64 años de edad que se encuentran en condiciones de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social para cumplir con sus necesidades básicas y servicios.

¿Cuándo cae el pago de Mujeres con Bienestar?

Durante el mes de octubre se realizará el pago bimestral correspondiente a los meses septiembre-octubre de 2026 con un apoyo económico de $2,500 pesos. La fecha de pago dependerá del grupo al que pertenezcas de acuerdo a la primera letra de tu CURP:

Grupo 1: de la A a la D.

Grupo 2: de la E a la H.

Grupo 3: de la I a la M.

Grupo 4: de la N a la R.

Grupo 5: de la S a la Z.

¿De qué manera puedo contar el saldo y movimientos de mi tarjeta?

Para conocer los saldo y movimientos primero tienes que realizar la activación de la tarjeta. Puedes consultarlo vía WhatsApp al número 55 9337 2498 con el mensaje Saldo; en la computadora o celular en la página oficial con el correo y contraseña que registraste al momento de realizar la solicitud y; en la aplicación Mujeres con Bienestar igualmente con tu correo y contraseña.

Requisitos del apoyo Mujeres con Bienestar Edomex 2026

De acuerdo con información de la página oficial de Gobierno del Estado de México, para formar parte del apoyo social de Mujeres con Bienestar debes cumplir con los siguiente requisitos:

Ser mujer.

Vivir y contar con domicilio vigente en el Estado de México.

Tener entre 18 y 64 años de edad al momento de realizar la solicitud.

Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.

No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal por el cual se reciba apoyo económico.

Completar una solicitud a través de la página Mujeres con Bienestar.

¿Cómo solicitar el programa social Mujeres con Bienestar?

El registro se realiza mediante la página de Mujeres con Bienestar en la sección “Iniciar nueva Solicitud” donde deberás crear un usuario con tu CURP, correo electrónico y número de celular.

Posteriormente tendrás leer y llenar la información que se te solicita y al terminar te aparecerá un mensaje sobre si fuiste aceptada o rechazada en el programa. En caso de ser aceptada recibirás un número de folio que servirá para futuras consultas y seguimientos de la solicitud, es importante guardarlo correctamente.