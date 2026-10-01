Monte de Piedad ofrece nueva “feria” de beneficios sobre intereses por apertura de sucursales

Monte de Piedad Luego de un año de paro de actividades y más de 70 reuniones de negociación, el Nacional Monte de Piedad anunció el fin de la huelga (Graciela López Herrera)

Nacional Monte de Piedad prepara el regreso de sus clientes a las sucursales con una nueva serie de beneficios relacionados con los intereses de los empeños.

La propuesta busca facilitar la regularización de los empeños que quedaron pendientes durante el periodo en que las sucursales permanecieron cerradas.

La institución retomará la atención presencial y el servicio de empeño después de casi un año de huelga, atendiendo operaciones sobre prendas y contratos.

¿Qué beneficios dará Monte de Piedad por la reapertura tras poner fin a la huelga?

El regreso de las operaciones de Nacional Monte de Piedad estará acompañado por condiciones especiales para los clientes que necesiten poner en orden sus empeños.

El beneficio principal contempla 45 días sin cobro de intereses. A esta medida se agregan descuentos en los intereses, determinados de acuerdo con el historial de cada cliente.

De esta manera, los usuarios podrán acudir nuevamente a las sucursales para atender la situación de sus contratos y realizar los trámites correspondientes sobre sus prendas.

¿Cuándo abrirán las sucursales de Monte de Piedad y cuál es el horario de atención?

Las sucursales del Nacional Monte de Piedad volverán a operar el miércoles 7 de octubre, después de la conclusión de la huelga.

La atención se restablecerá en el horario habitual. De lunes a viernes será de 8:30 a 17:00 horas, mientras que los sábados las sucursales funcionarán de 9:00 a 14:00 horas.

La institución también informó que sus canales de atención telefónica y digital continuarán disponibles para atender dudas relacionadas con la reapertura.

¿Qué podrán hacer los clientes cuando reabran las sucursales del Monte de Piedad?

Con el regreso de la atención presencial, los clientes podrán retomar los principales trámites relacionados con sus contratos.

Entre las operaciones disponibles estarán empeñar, refrendar, pagar y recuperar prendas, además de consultar el estado de los contratos.

La reapertura permitirá así que los usuarios vuelvan a gestionar directamente sus operaciones después del periodo en que las sucursales permanecieron sin actividad por la huelga.

¿Cómo agendar una cita en Monte de Piedad?

El Monte de Piedad también habilitó la posibilidad de agendar una cita para acudir a realizar un empeño o revisar la situación de un contrato.

Para solicitarla, el cliente debe ingresar al sitio web oficial de la institución y seleccionar la opción “Agendar cita”. Después tendrá que proporcionar su nombre y un número celular, elegir la sucursal a la que desea acudir y seleccionar el horario disponible.

Al finalizar recibirá un folio de confirmación. La cita es intransferible y, al presentarse en la sucursal elegida, deberá llevar su INE y el folio.

¿Qué pasó con la huelga de Monte de Piedad?

La reapertura de las sucursales ocurre después del acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Trabajadores y la directiva del Nacional Monte de Piedad, que puso fin a casi un año de huelga.

El convenio fue firmado el 30 de septiembre en la oficina del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, con la presencia de la representación sindical.

El acuerdo establece el pago del 100% de los salarios caídos generados durante el paro. La firma se produjo dos días antes de que la huelga cumpliera un año, el 2 de octubre, y permitió establecer la fecha del 7 de octubre para el regreso de las operaciones.