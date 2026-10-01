México fortalece cooperación internacional para proteger a niñas, niños y adolescentes

La Dirección General de Protección Consular, autoridad central de México en materia de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, participó en la Reunión Latinoamericana de Autoridades Centrales y Jueces de la Red Internacional de Jueces de La Haya, realizada esta semana en Toluca, Estado de México.

El encuentro estuvo dedicado al análisis de los Convenios de La Haya de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, y de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de niñas y niños.

La reunión congregó a 16 autoridades centrales de países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, además de integrantes de la Red Internacional de Jueces de La Haya.

Durante las sesiones, las autoridades intercambiaron experiencias y buenas prácticas para la atención de casos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación previstos en los instrumentos internacionales.

El encuentro fue organizado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), en colaboración con el Poder Judicial del Estado de México.

La participación de las autoridades mexicanas se enmarca en los esfuerzos para reforzar la cooperación institucional y mejorar la capacidad de respuesta ante procedimientos internacionales relacionados con la protección de menores.

La capacitación y coordinación permanente de las autoridades centrales y judiciales contribuye a fortalecer la aplicación de los Convenios de La Haya y a garantizar una atención especializada en casos que involucran los derechos y la protección de niñas, niños y adolescentes.