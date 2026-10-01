Estudiante de primaria hiere con navaja a su compañero en Chiapas

Escuela Primaria Vespertina Mario Castellanos Molina. Se reportó el ataque de alumnos hacia un compañero, presuntamente con una navaja. (Google Maps)

Se reportó una agresión hacia un alumno en la escuela primaria Mario Castellanos Molina, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Alumnos, presuntamente de sexto grado, habrían lesionado con una navaja a un niño de primer grado de 6 años de edad.

¿Cómo agredieron con una navaja a un alumno en Chiapas?

Según señalan las autoridades, las agresiones ocurrieron el pasado martes 29 de septiembre, luego de que la madre del pequeño asistiera a la escuela para recogerlo. Al caminar, notó que presentaba incomodidad, luego de revisarlo, encontró los cortes, estos en la zona de la ingle de ambas piernas, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica. Luego de la atención médica, la madre acudió a la Fiscalía de Distrito Altos para presentar la denuncia correspondiente.

El alumno relató, según la madre, que habría sido atacado por dos compañeros de la escuela, quienes lo golpearon y sometieron, para luego atacarlo con, presuntamente, una navaja. Además, fue amenazado para no regresar a la escuela. Ahora, la denunciante solicita que se revisen las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de la agresión, así como a sus tutores.

Familiares protestaron para generar reacción ante la agresión del menor con una navaja

Luego de la agresión, familiares acudieron a la escuela para exigir respuestas sobre lo ocurrido, para luego ser sacados de las instalaciones, por lo que decidieron concentrarse en las inmediaciones de la Escuela Primaria.

Después, el C5 Escudo Pakal reportó sobre la presencia de los familiares a las afueras de la escuela, por lo que La Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas fue alertada y acudió al lugar, desde donde se entrevistó a la madre del niño agredido, verificando que ya existía una denuncia ante la Fiscalía de Distrito Altos.

Fiscalía de Chiapas ya investiga la agresión al menor

La agresión ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, que realiza las diligencias periciales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. A su vez, un agente del Ministerio Público quedó a cargo de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque contra el menor dentro del plantel.

Por el momento, la familia del niño ha sido orientada para seguir las indicaciones de la autoridad ministerial mientras avanzan las investigaciones. Hasta ahora, ni la FGE de Chiapas ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) han emitido un posicionamiento público sobre el caso, por lo que se mantienen pendientes mayores detalles sobre las acciones que tomarán las autoridades.