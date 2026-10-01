Nacional Monte de Piedad Fin de la Huelga en Monte de Piedad: pasos y requisitos para agendar una cita en tu sucursal más cercana a partir del 7 de octubre (Cuartoscuro)

Luego de un año de suspensión de actividades, las sucursales del Nacional Monte de Piedad volverán a operar en México.

La institución confirmó la reanudación de la atención presencial tras anunciarse el término de la huelga que mantenían los trabajadores desde el pasado 1 de octubre de 2025. El conflicto concluyó oficialmente este 30 de septiembre de 2026, luego de que el Nacional Monte de Piedad y su sindicato llegaran a un acuerdo en las negociaciones para poner fin al paro laboral.

¿Cuándo abrirá el Nacional Monte de Piedad?

Las oficinas del Nacional Monte de Piedad reabrirán sus puertas al público a partir del próximo 7 de octubre de 2026. Durante los días previos a la reapertura, la institución se enfocará en afinar los últimos detalles operativos para asegurar un regreso ordenado en la atención presencial de todas sus sucursales.

Con esta reapertura, miles de usuarios podrán retomar sus trámites pendientes. Además, la institución anunció beneficios especiales como un periodo de 45 días sin cobro de intereses para regularizar empeños, así como descuentos en intereses según el historial de cada cliente.

Durante la reanudación de actividades, los usuarios podrán consultar el estado de sus contratos, realizar pagos y efectuar los trámites necesarios para recuperar sus artículos.

La institución recordó que las prendas permanecieron resguardadas e intactas durante el tiempo que duró la huelga.

¿Se tendrá que agendar una cita para acudir a sucursal?

Durante los primeros días de atención, el Nacional Monte de Piedad habilitó un sistema de registro de citas en su sitio web oficial. Para agendar un turno se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Nacional Monte de Piedad.

Registrar los datos personales, incluyendo nombre completo y número de teléfono celular.

Verificar el dispositivo introduciendo el código de confirmación enviado por mensaje de texto (SMS) o WhatsApp.

Seleccionar la sucursal y el horario disponible que mejor se adapten a las necesidades del usuario.

¿Cuál es el horario de atención de las sucursales?

Con la reapertura de operaciones, el horario habitual de atención en las sucursales del Nacional Monte de Piedad quedará establecido de lunes a viernes en un horario de 08:30 a 17:00 horas, mientras que los sábados la atención se brindará de 09:00 a 14:00 horas.