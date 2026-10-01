Remesas aumentan 2.2% entre enero y agosto de 2026

Remesas

Las remesas recibidas por México sumaron 41 mil 802 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, un incremento de 2.2% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

El monto representa un aumento de 899 millones de dólares frente a los 40 mil 903 millones de dólares registrados durante los primeros ocho meses del año pasado.

Sin embargo, en agosto las remesas mostraron una disminución anual de 3.6%, al ubicarse en 5 mil 452 millones de dólares.

Banxico detalló que la caída mensual estuvo relacionada principalmente con una reducción de 6.4% en el número de operaciones, que pasó a 13.2 millones. Esta disminución fue parcialmente compensada por un aumento de 3% en el monto promedio de cada envío, que alcanzó los 412 dólares.

Menos operaciones, pero envíos de mayor monto

En el acumulado de enero a agosto, el número de operaciones también registró una reducción de 2.2%, hasta alcanzar 102.3 millones.

En contraste, el monto promedio de las remesas aumentó 4.5%, al pasar de 391 a 409 dólares.

La gran mayoría de los recursos ingresó al país mediante transferencias electrónicas. Este mecanismo representó 99.1% del total, equivalente a 41 mil 447 millones de dólares.

El efectivo y las remesas en especie representaron 0.7%, mientras que las órdenes de pago concentraron el 0.2% restante.

Por otra parte, los residentes en México enviaron al extranjero 126 millones de dólares durante agosto, un incremento interanual de 37.8%. Entre enero y agosto, estos egresos sumaron 857 millones de dólares, 10% más que en el mismo periodo de 2025.

Acumulado de 12 meses

En los 12 meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, México recibió 63 mil 370 millones de dólares en remesas, ligeramente por debajo de los 63 mil 571 millones acumulados en los 12 meses terminados en julio.

La evolución de estos recursos ocurre después de que las remesas registraran en 2025 su primera caída anual en más de una década. Ese año ingresaron al país 62 mil 472 millones de dólares, 3.9% menos que el máximo histórico alcanzado en 2024.

Estados Unidos continúa como el principal origen de las remesas que recibe México. El comportamiento de estos flujos se desarrolla en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Las remesas constituyen una fuente importante de ingresos para millones de hogares mexicanos, particularmente en entidades con una elevada tradición migratoria.