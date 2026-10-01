Monte de Piedad comienza a levantar la huelga; clientes no saben qué pasará con sus prendas empeñadas [VIDEO]

Monte de Piedad Trabajadores retiran pancartas tras término de huelga en el Centro Histórico de la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Después de que se diera por concluida la huelga del Nacional Monte de Piedad, varios trabajadores quitan letreros de huelga y regresan a las sucursales para preparar la reapertura. Las personas que esperan información sobre sus prendas ya se encuentran expectantes afuera de ellas.

Trabajadores regresan a las sucursales

Durante la mañana de este jueves 1 de octubre, trabajadores del Monte de Piedad regresaron a las sucursales. Tras un año de huelga, el sindicato de la casa prestamista llegó a un acuerdo de la mano de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los trabajadores llegan para realizar labores de mantenimiento para la reapertura, que está programada para el próximo miércoles 7 de octubre.

El Monte de Piedad indicó que habrá un registro para las citas. Además, ofrecerán beneficios para sus clientes, como un periodo 45 días sin cobro de intereses para regularizar empeños.

Monte de Piedad Trabajadores de diversas áreas del Nacional Monte de Piedad ingresan a la sede oficial para realizar tareas de mantenimiento rumbo a la apertura el 7 de octubre (La Crónica de Hoy)

Clientes plantados afuera en espera de sus prendas

Con el levantamiento de la huelga, clientes cuyas prendas y artículos están en empeño desde antes del inicio de la huelga acuden a la reapertura de las sucursales para informarse sobre cuál es el proceso para recuperar.

Fidencio Valle, en entrevista con La Crónica de Hoy, fue uno de los presentes en el ingreso de trabajadores a la sede original del Monte de Piedad ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Valle empeñó varios artículos, el último siendo un reloj de $24,000 pesos, y expresa duda ante qué pasará ahora tras el levantamiento de la huelga.

“Si hubiera estado abierto yo [pagado] en tiempo y forma”, dijo Valle. Comenta que debe 12 boletas y no tiene claro cuántos intereses pagará y cómo logrará conseguir todo el dinero necesario para hacerlo. Sin embargo, está a la espera del próximo miércoles. “A ver qué pasa”.

Como él, hay varias personas ya afuera de las instalaciones preguntando sobre el procedimiento para recoger sus prendas y toda la información sobre intereses.