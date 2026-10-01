Gobiernos y empresas analizan en Cancún nuevas oportunidades frente al sargazo

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), inauguró en Cancún, Quintana Roo, la Cuarta Conferencia Unión Europea–Caribe Global Gateway sobre Sargazo, encuentro que busca fortalecer la cooperación internacional para atender el impacto de esta macroalga y desarrollar alternativas para su aprovechamiento sostenible.

La conferencia se realiza los días 1 y 2 de octubre y reúne a alrededor de 350 participantes de gobiernos, embajadas, agencias de cooperación, bancos multilaterales y de desarrollo, organismos internacionales, instituciones académicas y empresas.

Durante el encuentro se analizarán políticas públicas, soluciones tecnológicas y proyectos destinados a avanzar de iniciativas piloto hacia la construcción de un mercado regional del sargazo, con esquemas de gestión sostenible y valorización industrial.

En representación de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, señaló que la magnitud del fenómeno requiere una respuesta coordinada entre los países afectados.

Explicó que el sargazo se extiende a través del Atlántico tropical, desde África occidental hasta el Golfo de México, y afirmó que 2026 es el año más severo desde el inicio del monitoreo satelital. Detalló que en mayo la biomasa flotante de sargazo en el Caribe se aproximó a 35 millones de toneladas húmedas.

Ante este escenario, destacó la necesidad de desarrollar acciones que permitan reducir los impactos ambientales y, al mismo tiempo, generar nuevas cadenas de valor para las comunidades costeras.

“México las y los recibe con una estrategia en marcha, con recursos comprometidos en el mar, con un marco jurídico que reconoce al sargazo como recurso y con un ecosistema de empresas y un polo industrial listos para recibir inversión”, afirmó Samaniego Leyva.

México presentará estrategia nacional

Durante la conferencia, la delegación mexicana presentará la Estrategia Nacional para la Gestión y Respuesta ante el Sargazo, además de la estrategia estatal y el decreto de los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi).

Estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la gestión del sargazo, impulsar soluciones para su recolección y manejo y promover oportunidades de inversión vinculadas con su aprovechamiento.

El encuentro forma parte de la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea para América Latina y el Caribe, que considera al sargazo como un área prioritaria para la colaboración entre los sectores público y privado.

La conferencia también busca facilitar el contacto entre desarrolladores de proyectos e inversionistas, fortalecer capacidades técnicas, movilizar recursos para proyectos sostenibles y consolidar alianzas entre países de la región.

Participan representantes de Belice, Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Martinica, España, Francia y Japón, entre otros países.

En la inauguración estuvieron la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; la directora general adjunta de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Myriam Ferrán, y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Armando Paíno Henríquez.

Samaniego Leyva planteó además que México busca posicionarse como un socio regional en la gestión del sargazo, tanto mediante productos derivados de esta biomasa como a través de equipos y soluciones para su recolección y manejo.

El objetivo, señaló, es que la cooperación entre el Caribe y Europa permita convertir la atención de una problemática ambiental compartida en proyectos de inversión, generación de conocimiento y oportunidades para las comunidades costeras.