Precisión en cirugía maxilofacial en el IMSS con planeación virtual, impresión 3D y prótesis a la medida

impresión 3D cirugías maxilofiaciales La doctora Elsa Carolina González Robles, jefa de Cirugía Maxilofacial, de la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS destaca el uso de herramientas digitales en cirugías maxilofaciales

Con el apoyo de herramientas digitales en cirugía maxilofacial, médicos especialistas de Magdalena de las Salinas del IMSS, amplían precisión de procedimientos, con planeación virtual, impresión de modelos 3D, guías de corte e implantes personalizados para recuperar forma y función de estructuras cráneo-faciales.

Para planificar una cirugía de corrección cráneo-facial se hace una valoración clínica detallada, estudios de Rayos X y tomografía axial computarizada y con los archivos obtenidos se trabaja con programas de planeación virtual, se segmentan estructuras óseas involucradas para llevarlas virtualmente a la posición correcta.

La doctora Elsa Carolina González Robles, jefa de Cirugía Maxilofacial, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, subrayó que estas tecnologías transforman imágenes médicas en representaciones tridimensionales de la anatomía de cada paciente, que permite analizar las estructuras desde distintos ángulos, simular procedimientos quirúrgicos y fabricar guías de corte, para planear la reconstrucción de las zonas dañadas.

Enfatizó que el futuro de la cirugía maxilofacial apunta hacia una atención cada vez más personalizada, digital y multidisciplinaria, con una mayor participación de la planeación virtual, prótesis a la medida, cirugía guiada por navegación y probablemente más adelante con apoyo de la inteligencia artificial.

Estos avances en la medicina, han permitido a médicos especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, también conocida como Magdalena de las Salinas, poder hacer una planeación virtual en casos de reconstrucción frontal con una prótesis a la medida de craneoplast (metil metacrilato), como parte de los avances aplicados a la atención de estas patologías.

Impresión en 3D Una impresión en 3D transforma una imagen médica en una representación tridimensional de la anatomía del paciente, para poder relizar cirugías que permitan recuperar la forma y la función de las estructuras

Una vez que se tienen todos los estudios del paciente necesarios, se procede a imprimir un modelo estereolitográfico en 3D, ya sea en filamento o resina, que sirve para preparar el material de osteosíntesis antes del procedimiento quirúrgico.

Subrayó que la impresión 3D transforma una imagen médica en una representación tridimensional de la anatomía del paciente, analizarla desde diferentes ángulos, simular el procedimiento quirúrgico y fabricar guías de corte.

Resaltó que uno de los principales retos de ese tipo de cirugías es recuperar la forma y la función de las estructuras de la región cráneo-facial, debido a su complejidad anatómica y a la presencia de vasos sanguíneos, nervios, vía aérea y órganos dentarios, ya que en esas zonas, diferencias de apenas unos milímetros pueden provocar alteraciones significativas en la función.

Entre las deformidades y lesiones cráneo-faciales, destacó las alteraciones en la visión, posición del globo ocular, masticación, apertura bucal, habla, deglución y respiración, además de asimetrías faciales, atrofia de tejidos y cicatrices retráctiles. También pueden dificultar la adaptación social y las actividades cotidianas de los pacientes.

En los casos de Traumatología, señaló, el trabajo multidisciplinario con Neurocirugía y Oftalmología es indispensable para resolver la patología traumática en un mismo procedimiento y evitar complicaciones a corto y largo plazo. Psicología y Tanatología también brindan apoyo ante pérdidas familiares o la función de algún órgano, mientras que en Cirugía Ortognática la ortodoncia prequirúrgica resulta indispensable.

La especialista recordó que detrás de cada alteración facial existe una persona y una historia, de ahí que el objetivo no consiste únicamente en mover o reconstruir huesos, sino en recuperar la función y devolver calidad de vida, mediante un diagnóstico preciso, una adecuada planeación, trabajo multidisciplinario y una atención que coloque al paciente en el centro de las decisiones.