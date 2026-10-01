Multihomicidio en Montemorelos: Fiscalía de NL identifica a las cinco víctimas y dan nuevos detalles sobre el caso

Multihomicidio Nuevo León La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó a la familia asesinada en el Fraccionamiento Fresnos.

Una tragedia en Nuevo León se dio a conocer el miércoles 30 de septiembre al registrarse un multihomicidio en el municipio de Montemorelos, al sur del estado; de acuerdo con los primeros reportes, dos adultos y tres menores de edad fueron localizados sin vida con impactos de bala.

Durante la madruga de este 1° de octubre, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó oficialmente la identidad de la familia y reveló avances sobre la línea de investigación que siguen para la resolución del caso.

Cinthya Abigail Tamez y Leodegario Moya, los adultos asesinados junto a tres menores en Montemorelos

Según lo informaron los primores reportes del homicidio múltiple y presunto suicidio registrado en Nuevo León la tarde de ayer, la primera escena revisada por las autoridades contó con el hallazgo de una mujer de 35 años, identificada como Cinthya Abigail Tamez, y su hijo Gustavo, de 2 años de edad —ambos con impacto de bala— en el interior de una camioneta detenida en la calle Camino a Hualahuitas, en la salida del Fraccionamiento Fresnos.

La segunda escena, en el domicilio ubicado a 400 metros del primer hallazgo, se localizaron en una de las habitaciones los cuerpos de Bruno y Cristian (de 10 y 11 años de edad respectivamente), mientras que Leodegario Mora Garza, de 28 años y pareja sentimental de Tamez, fue encontrado en otro cuarto de la residencia.

De acuerdo con testigos de la zona, la pareja habría tenido una reunión hasta “altas horas de la noche”, en la que presuntamente ingirieron bebidas alcohólicas.

Nuevos detalles sobre el caso de homicidio múltiple en Nuevo León: ¿Cinthya Tamez es sospechosa?

Al confirmarse oficialmente la identidad de las víctimas del multihomicidio en Montemorelos, la Fiscalía General de Justicia del estado considera la probabilidad de que se trate de un caso de presunta violencia familiar e investigan a la madre de familia, Cinthya Abigail, como la posible responsable de la muerte de su pareja y de sus tres pequeños hijos.

Según testimonios, la mujer habría sido vista saliendo de su casa en compañía del pequeño Gustavo para subir a su camioneta, donde posteriormente ambos fueron hallados sin vida.

A su vez, la investigación toma a consideración la última publicación en redes sociales de Cinthya, un video posteado a tan sólo unas horas antes del hallazgo de los cinco cuerpos en el que la mujer maneja su vehículo con la canción “No pude quitarte las Espinas” de fondo; el elemento que más llamó la atención, fue la frase que agregó en el clip:

“No todos conocen mi lado cul***. Yo soy capaz de quemar mi casa por ver la del vecino arder, y aun sabiendo que también me va a llevar la ver**”.

Entre otra de las alternativas, la autoridad del estado investiga la probabilidad de el hecho pueda estar ligado a las actividades de la familia, ya que presuntamente se dedicaban a realizar tandas y hacer préstamos.