Profeco detecta irregularidades en cereales de caja; algunos contienen más grasa y sodio del declarado

Profeco detecta irregularidades en cereales de caja

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó diversas irregularidades en cereales de caja comercializados en México, entre ellas productos que contienen más grasa o sodio de lo declarado en su etiquetado, así como inconsistencias en el contenido de proteína, denominaciones comerciales e información nutrimental.

El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que examinó 43 cereales de 16 variedades, entre ellos productos horneados y elaborados a base de arroz, avena, maíz, trigo, amaranto y quinoa.

En total se realizaron 2 mil 942 pruebas con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor y las normas oficiales aplicables, con el objetivo de verificar la información comercial, el aporte nutrimental y el contenido energético de los productos.

Cereales con mayor contenido de grasa al declarado

Entre los productos que presentaron inconsistencias, Profeco identificó a Kellogg’s All Bran Original, Kellogg’s Corn Pops, Great Value Azucaradas, First Street Berry Bunch O’Krunch, Groovies Tropical Frootys, Groovies Cocoa Groove Chocolate, Nüwa Barrinolas Canela y Nüwa Barrinolas Cocoa, debido a que registraron un contenido de grasa superior al declarado en sus empaques.

La procuraduría determinó que estas diferencias constituyen incumplimientos en materia de información comercial.

En el caso de Nüwa Barrinolas Canela y Nüwa Barrinolas Cocoa, el laboratorio también encontró que la denominación utilizada en el empaque es incorrecta, ya que los productos se presentan como cereales proteicos, aunque están elaborados con una mezcla de soya y almidón de tapioca.

Además, ambos productos registraron una cantidad de sodio superior a la declarada por el proveedor.

Detectan diferencias en proteína y sodio

La Dirección de Investigaciones Químico-Biológicas del laboratorio encontró también inconsistencias en el contenido de proteína declarado en Dasavena Cereal Artesanal, en su presentación de hojuelas integrales con granos enteros, semillas y frutas con un toque de miel de abeja, así como en el cereal de quinoa y arroz sabor canela de Wipala.

En este último caso se detectó además una diferencia significativa en el contenido de sodio. Aunque el producto declara 0 miligramos de sodio por cada 100 gramos, las pruebas determinaron una concentración de 416 miligramos por cada 100 gramos.

Profeco señaló que esta diferencia representa un riesgo para las personas consumidoras debido a que la información comercial del producto no corresponde con los resultados obtenidos en laboratorio.

Profeco llama a revisar el etiquetado

El estudio también encontró otras irregularidades relacionadas con denominaciones que no describen las características de los productos, símbolos de unidades, leyendas, imágenes y colores que no cumplen con la normatividad, información comercial presentada en inglés, inconsistencias en el etiquetado frontal y contenido neto inferior al indicado.

Asimismo, se identificaron irregularidades relacionadas con las fechas de consumo preferente y caducidad.

Ante estos resultados, la Profeco llamó a las personas consumidoras a revisar cuidadosamente el etiquetado y moderar el consumo de cereales de caja, particularmente aquellos productos que presentan sellos de advertencia por exceso de sodio, calorías o grasas saturadas.

La institución recomendó mantener una alimentación equilibrada y acompañarla con actividad física como parte de las medidas para disminuir factores asociados con problemas como sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes.

El estudio completo puede consultarse en la edición 596 de la Revista del Consumidor.