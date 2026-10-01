¿Quiénes recibirán aguinaldo antes del Buen Fin 2026? Estos trabajadores podrían tener dinero extra en noviembre

El Buen Fin 2026 ya tiene fecha y llegará con un detalle especialmente interesante para quienes esperan su aguinaldo: la jornada de descuentos se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, justo en una temporada en la que algunas personas trabajadoras del sector público pueden comenzar a recibir esta prestación.

De acuerdo con las disposiciones vigentes para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, el aguinaldo anual equivale a 40 días de salario, como mínimo. Además, el pago puede realizarse en partes, de acuerdo con las reglas aplicables a cada dependencia.

Esto significa que noviembre podría convertirse en un mes particularmente movido para quienes tienen derecho a esta prestación y, al mismo tiempo, están pensando aprovechar las promociones del Buen Fin.

¿Quiénes reciben 40 días de aguinaldo?

El esquema de 40 días de aguinaldo corresponde a las personas servidoras públicas sujetas a las disposiciones aplicables de la Administración Pública Federal. La normativa establece esta prestación como parte de sus percepciones anuales.

Entre los aspectos contemplados se encuentra también la gratificación de fin de año para determinados puestos de mando, conforme a las reglas correspondientes.

Eso sí, recibir 40 días no significa que todas las personas tengan necesariamente el mismo depósito. El monto depende del sueldo base, del tiempo efectivamente laborado y de las condiciones particulares establecidas para cada régimen laboral.

¿Y los trabajadores de empresas privadas?

Aquí hay una diferencia importante. Para quienes trabajan en el sector privado, la Ley Federal del Trabajo establece un aguinaldo mínimo de 15 días de salario, que debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Una empresa puede otorgar una cantidad mayor como prestación, pero no puede reducir el mínimo establecido por la legislación laboral.

Por eso, no todas las personas que recibirán dinero relacionado con el aguinaldo podrán disponer de él durante el Buen Fin.

Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre

La edición 2026 del Buen Fin tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre, cinco días en los que se ofrecerán promociones y descuentos en productos y servicios.

Además, el programa contempla nuevamente un sorteo de El Buen Fin para personas consumidoras que realicen compras con tarjetas de crédito o débito en establecimientos participantes, bajo las condiciones establecidas por el SAT.

La coincidencia de fechas hace que el aguinaldo sea uno de los temas que más interés puede generar entre quienes planean realizar compras durante noviembre.