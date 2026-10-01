Huracán Rachel se intensifica a categoría 3 y provoca lluvias intensas en el Pacífico

El huracán Rachel se intensificó este jueves a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al tiempo que autoridades marítimas reforzaron las medidas preventivas ante sus efectos en el Pacífico mexicano.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Rachel presentó vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 km/h, mientras avanzaba hacia el oeste a una velocidad de 6 km/h.

Prevén lluvias intensas y oleaje elevado

La circulación del huracán generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Baja California Sur y en las regiones centro y sur de Sinaloa.

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit y el oeste de Jalisco.

En las costas del sur de Baja California Sur se esperan vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h. Para las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

El oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, mientras que en Sinaloa, Nayarit y Jalisco se estima oleaje de entre 3 y 4 metros.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Ante estas condiciones, las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Marina cierra puertos por efectos de Rachel

Ante el avance del huracán, la Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de diversos puertos del Pacífico mexicano para reducir riesgos a la navegación.

Para embarcaciones mayores se determinó el cierre del puerto de San Blas, Nayarit.

En el caso de embarcaciones menores, la medida comprende:

Baja California Sur: La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo.

La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Colima: Manzanillo.

Manzanillo. Jalisco: Puerto Vallarta y Barra de Navidad.

Puerto Vallarta y Barra de Navidad. Nayarit: San Blas, Nuevo Vallarta y La Cruz de Huanacaxtle.

San Blas, Nuevo Vallarta y La Cruz de Huanacaxtle. Michoacán: Lázaro Cárdenas.

Lázaro Cárdenas. Sinaloa: Teacapán y Altata.

Las autoridades marítimas mantienen vigilancia sobre la evolución de Rachel y sus efectos en las costas mexicanas, por lo que recomendaron atender las restricciones y los avisos oficiales.