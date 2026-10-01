Reforma Judicial aleja capitales en México; 3 de cada 10 empresas redujo inversiones: Coparmex

Reforma judicial ya produjo impacto negativos a la hora de planear inversiones en México (La Crónica de Hoy)

En tan solo un año de su puesta en marcha, la reforma judicial ya impactó en el sector económico del país donde el 70 % de empresas reporta impactos negativos por esta reforma y 3 de cada 10 ya redujo o pospuso sus inversiones en territorio nacional.

La incertidumbre jurídica se ha convertido en un factor que influye directamente en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en México, advierte la primera medición del Monitor Judicial de Data COPARMEX donde se advierte que 4 de cada 10 empresas señala que ahora actúa con mayor cautela para invertir en México por esta reforma judicial.

El análisis también muestra un cambio en la manera en que las empresas gestionan sus riesgos a partir de que se tiene una percepción de menor certeza jurídica en el país.

El 46.3%, es decir, la mitad de ellas, ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que otro 34.5%, es decir, 4 de cada 10, evalúa realizar cambios en su operación.

En conjunto, 80.8% de las empresas, 8 de cada 10 de ellas, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención, convirtiendo a la incertidumbre en un costo adicional de operación.

“La inversión necesita certeza sobre las reglas bajo las cuales se desarrollan los proyectos y confianza en que los contratos, el patrimonio y los derechos estarán protegidos”, establece

El documento de la Coparmex advierte que dos de cada tres empresas socias de este organismo empresarial encabezado por Juan José Sierra, reportan que la Reforma Judicial ya está afectando sus decisiones de inversión.

La incertidumbre jurídica se ha convertido en un factor que influye directamente en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en México.

Con la participación de 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de COPARMEX, los resultados de la Encuesta de Data COPARMEX muestran la magnitud de esta inquietud: 67.8% de las empresas reporta un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión derivado de la Reforma Judicial, mientras que solo 3.6% identifica efectos positivos.

El dato adquiere mayor relevancia al observar cómo está cambiando la conducta empresarial.

El 38.9% de las empresas, es decir, 4 de cada 10, señala que ahora actúa con mayor cautela para invertir y el 28.8%, 3 de cada 10, ya redujo o pospuso proyectos concretos.

Los resultados reflejan que la discusión sobre la Reforma Judicial ha trascendido el ámbito jurídico y comienza a reflejarse en decisiones que impactan directamente la inversión, la expansión de los negocios y la generación de empleo formal.

Asimismo muestra un cambio en la manera en que las empresas gestionan sus riesgos. El 46.3%, es decir, la mitad de ellas, ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que otro 34.5%, es decir, 4 de cada 10, evalúa realizar cambios en su operación.

En conjunto, 80.8% de las empresas, 8 de cada 10 de ellas, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención, convirtiendo a la incertidumbre en un costo adicional de operación.

El 55.9% de las empresas considera que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a solo 3.3% que identifica una mejora.

En este contexto la Coparmex advierte que México necesita un sistema de justicia que responda a los problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, pero también que preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de Derecho.

“ Hoy, frente a la evidencia que nos proporcionan las empresas, consideramos indispensable pasar de la discusión sobre el diseño de la Reforma Judicial a una evaluación permanente de sus resultados y de sus efectos sobre quienes producen, invierten y generan empleo”, establece