Ley ‘Antimemes’: ¿En qué casos aplicaría y cuáles son las sanciones?

Ley "Antimemes" Luisa María Alcalde explica que no restringe la libertad de expresión. (Mañanera)

El artículo 403 Bis de la Ley Federal, denominada Ley “Antimemes”, fue aprobada por el senado este 1 de octubre, con 72 votos a favor y 34 en contra.

Ante preocupaciones tanto de la oposición como de la ciudadanía de que esta sería una medida de censura, la consejera jurídica María Luisa Alcalde detalló en la mañanera de este este jueves cómo será aplicada.

¿Cómo funcionará artículo 403?

La llamada Ley “Antimemes” uno a cinco años de cárcel, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes reproduzcan los del gobierno para fines comerciales o ilícitos.

La intención de la ley es reducir el fraude cometido utilizando logos institucionales. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó esta mañana que se trataba de combatir engaños hechos especialmente con Inteligencia Artificial, no de censurar.

Asimismo, Luis María Alcalde aseguró que por ningún motivo se restringirá la libertad de expresión o se castigará la sátira política. Señaló partes en específico del artículo. Las sanciones aplicarían en los siguientes casos:

Utilizar, reproducir, imitar, incorporar la identidad gráfica institucional para inducir al error o engaño sobre la actuación (comunicado, servicios, plataforma, etc.) atribuible a una institución pública.

sobre la actuación (comunicado, servicios, plataforma, etc.) atribuible a una institución pública. Utilizar, reproducir, imitar, incorporar la identidad gráfica institucional para cometer un ilícito.

Es decir que, según lo que explicó la consejera jurídica, ley busca sancionar a quienes se hagan pasar por el gobierno con fines fraudulentos. Aún así, algunos permanecen insatisfechos con la explicación, argumentando que el texto es muy ambiguo. y puede llevar a multas por hacer mofa del gobierno en turno.