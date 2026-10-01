Primer frente frío 2026-2027: qué estados afectará y cómo proteger tu casa y tus plantas de la lluvia y el viento

Frentes fríos Oficialmente empezó la temporada de frentes fríos, por lo que debes tomar estas precauciones. (Pexels y Cuartoscuro)

La temporada de frentes fríos 2026-2027 ya comenzó oficialmente en México con la llegada del Frente Frío número 1, un sistema que interactuará con otros fenómenos meteorológicos para generar lluvias intensas, vientos fuertes y un ambiente más fresco, principalmente en el norte y noreste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema avanzará desde la frontera norte hacia el norte del Golfo de México, mientras su masa de aire frío favorecerá un descenso de temperatura y condiciones de inestabilidad atmosférica.

¿Cuánto durará el primer frente frío?

El pronóstico indica que los efectos más importantes del primer frente frío se extenderán entre tres y cuatro días, mientras el sistema cruza el norte del país y posteriormente se desplaza hacia el Golfo de México, donde comenzará a perder influencia sobre territorio nacional.

Durante ese periodo se esperan:

Descenso de temperatura.

Lluvias de fuertes a intensas.

Rachas de viento de hasta 70 km/h en algunas regiones.

Posibles torbellinos en zonas del norte de Coahuila.

Oleaje elevado en algunas costas del Golfo.

¿Qué estados serán los más afectados?

Según el pronóstico del SMN, los principales efectos se concentrarán en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Chihuahua

Sonora

Aguascalientes

Además, conforme avance el sistema podrían registrarse lluvias y viento en otras entidades del noreste y oriente del país.

¿Cómo proteger tu casa del viento y la lluvia?

Ante la llegada del frente frío, Protección Civil recomienda realizar acciones preventivas para evitar daños:

Revisar que techos y láminas estén bien sujetas.

Limpiar coladeras, desagües y azoteas para evitar inundaciones.

Guardar muebles de jardín, macetas y objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

Cerrar puertas y ventanas durante las rachas más intensas.

Tener lista una lámpara, baterías y un botiquín en caso de cortes de energía.

Evitar estacionar vehículos debajo de árboles o anuncios espectaculares.

¿Cómo cuidar tus plantas?

Las lluvias intensas y el viento pueden dañar jardines y macetas. Para protegerlas se recomienda:

Colocar las macetas pequeñas bajo techo o en un sitio resguardado.

Sujetar plantas altas con tutores o estacas.

Evitar fertilizar mientras continúen las lluvias intensas.

Verificar que las macetas tengan buen drenaje para impedir el encharcamiento.

Retirar ramas secas o débiles que puedan romperse con el viento.

Si se esperan temperaturas bajas durante la noche, cubrir las plantas más sensibles con manta térmica o tela ligera.

¿Cuándo termina la temporada de frentes fríos?

La temporada 2026-2027 se extenderá aproximadamente hasta mayo de 2027, periodo durante el cual el SMN prevé el paso de decenas de sistemas frontales que, dependiendo de su intensidad, podrán provocar descensos importantes de temperatura, lluvias, eventos de “Norte” e incluso heladas en las zonas montañosas del país.