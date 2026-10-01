“También es una forma de hacer política”: Sheinbaum sobre nuevo libro de AMLO

Claudia Sheinbaum y AMLO (Presidencia)

La reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador, a casi dos años de haber dejado la Presidencia, fue recibida por Claudia Sheinbaum con un agradecimiento por el mensaje que el exmandatario difundió para presentar su nuevo libro, Pueblo, obra que, de acuerdo con la presidenta, mantiene un contenido político pese al retiro de su antecesor de la vida pública.

“Muy emotivo, le agradezco mucho sus palabras y todo el mensaje es bueno, ponen en contexto lo que estamos viviendo”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina, un día después de que López Obrador reapareció en redes sociales desde Palenque, Chiapas.

La mandataria explicó que todavía no tiene un ejemplar de la nueva publicación, pero señaló que acudirá a comprarlo para leerlo.

“Nos sorprendió el presidente López Obrador con su nuevo libro. Todavía no lo tengo, lo iré a comprar hoy”, expresó.

El mensaje del expresidente fue difundido la noche del 30 de septiembre, un día antes de que se cumplieran dos años de la conclusión de su gobierno. López Obrador dejó la Presidencia el 1 de octubre de 2024 y entregó el cargo a Sheinbaum.

Un retiro de la vida pública, no de la reflexión política

La presidenta sostuvo que López Obrador efectivamente se retiró de la vida pública y de la acción política, aunque consideró que su decisión de dedicarse a escribir no implica dejar de abordar asuntos políticos.

“Está presentando su libro, él dijo que iba a retirarse de la política para escribir libros. Pero todo el libro es político, no necesariamente se haya retirado de la política, se retiró de la vida pública y de la acción política y se está dedicando a reflexionar y a escribir, que también es una forma de hacer política”, señaló.

Pueblo fue presentado por López Obrador mediante un video difundido desde su retiro en Palenque. El exmandatario explicó que inicialmente había contemplado titularlo Gloria, pero finalmente optó por Pueblo, al considerar que este concepto representa mejor el contenido de la obra.

Según lo expuesto en la presentación, el libro aborda parte de la historia política de México y da continuidad a Grandeza, publicación anterior en la que López Obrador trató temas relacionados con las raíces culturales, los valores y la espiritualidad del país.

En su nueva obra, el expresidente desarrolla además el concepto de “Humanismo Mexicano”, que plantea como una concepción y un modelo alternativo desarrollado por el movimiento de la Cuarta Transformación.

La reaparición mediante el video ocurre después de un periodo en el que López Obrador había mantenido una presencia limitada en redes sociales. Durante su mensaje también habló de la historia política de México y anunció que ampliaría la información sobre su libro en otro video.