Agricultura certifica casi 6 mil unidades de producción y empaque por inocuidad en 2026

Certifica AGRICULTURA a casi 6 mil unidades productivas en inocuidad alimentaria

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que, en lo que va de 2026, 5 mil 916 unidades de producción y empaque primario han sido certificadas por implementar sistemas de inocuidad en sus procesos productivos.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), 68 por ciento de las unidades certificadas corresponden al sector agrícola, con 4 mil 25 unidades; 24 por ciento, equivalente a mil 407, pertenecen al sector pecuario, y 8 por ciento, es decir, 484, al acuícola.

En el sector agrícola, las certificaciones comprenden 3 mil 229 unidades en Áreas Integrales, 442 bajo los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), 184 empaques, 121 unidades con reconocimiento por Buen Uso y Manejo de Plaguicidas y 49 cuadrillas de cosecha.

Entre los principales cultivos certificados se encuentran aguacate, tomate, uva, lechuga, chile, fresa, frambuesa, cilantro, cebolla, papaya, plátano, apio y arándano.

En materia pecuaria, se contabilizaron mil 397 unidades de producción reconocidas por organismos de certificación y 10 reconocidas directamente por el Senasica. Entre las actividades y productos incluidos figuran la producción de ganado bovino, ovino y porcino, además de huevo, miel, pollo y leche.

Por su parte, el sector acuícola y pesquero suma 318 unidades de producción certificadas, 151 permisionarios de embarcaciones menores y 15 establecimientos de procesamiento primario. Entre las especies consideradas se encuentran tilapia, rana toro, camarón, trucha arcoíris y almeja generosa.

Michoacán concentra el mayor número de certificaciones

En cuanto a la distribución territorial, Michoacán concentra la mayor cantidad de empresas certificadas, seguido por Jalisco y Guanajuato.

Otros estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas y Chihuahua destacan por el número de unidades certificadas en los sectores pecuario, acuícola y pesquero.

Agricultura explicó que los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación tienen como objetivo disminuir la posibilidad de contaminación física, química o microbiológica durante los procesos de producción de alimentos.

La implementación de estos mecanismos también permite a los productores agregar valor a sus cosechas y obtener acceso a mercados con mejores oportunidades comerciales, al tiempo que contribuye a prevenir bacterias y otros organismos asociados con enfermedades transmitidas por alimentos.

El Senasica señaló que la certificación se otorga a solicitud de los propios productores, por lo que llamó al sector agroalimentario a incorporar buenas prácticas y esquemas de inocuidad desde la fase primaria.

Para obtener el reconocimiento en SRRC se requiere contar con infraestructura básica, controles de los procesos internos, mecanismos de trazabilidad, uso adecuado de insumos y buenas prácticas durante la cosecha, poscosecha y manejo en empaques, con el propósito de proteger los alimentos frente a posibles agentes contaminantes antes de su llegada a los puntos de venta.