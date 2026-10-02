Aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos en Huixquilucan

Aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos durante cateo en Huixquilucan

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional aseguraron aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos durante un operativo realizado en una bodega de Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el operativo se realizó con apoyo de información del Centro Nacional de Inteligencia, tras obtener una orden de cateo para intervenir un inmueble presuntamente utilizado para la fabricación y distribución de cigarros ilegales.

Fueron aseguradas alrededor de 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades, así como cuatro máquinas empleadas para su elaboración y empaquetado.

También se decomisaron 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos, además de otros materiales relacionados con la producción de los productos de tabaco.

En el lugar fueron detenidas tres personas, dos de ellas de nacionalidad canadiense, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las instituciones participantes señalaron que la fabricación y comercialización de cigarros apócrifos representa una afectación a la economía formal y puede constituir un riesgo para la salud de los consumidores, debido a que estos productos son elaborados y comercializados fuera de los controles y regulaciones establecidos.

El inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las actividades ilícitas detectadas.