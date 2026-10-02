México refuerza su promoción turística en Argentina durante FIT 2026

México concluyó su participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026, celebrada del 26 al 29 de septiembre en Buenos Aires, Argentina, donde presentó la diversidad de su oferta turística y fortaleció vínculos con touroperadores, profesionales del sector y representantes del mercado argentino y sudamericano.

La delegación mexicana estuvo encabezada por Miguel Aguiñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Promoción, Innovación y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), en representación de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora. También participó la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach Suárez.

Rodríguez Zamora señaló que la presencia de México en la feria permitió ampliar la promoción del país en el mercado sudamericano y presentar alternativas de viaje que incluyen destinos de playa, ciudades, cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias para distintos perfiles de visitantes.

“Nuestra participación en FIT 2026 nos permitió acercar a Argentina y a Sudamérica un México diverso, con destinos, cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias para todos los viajeros”, afirmó la secretaria de Turismo.

Durante los cuatro días de actividades, México contó con un pabellón de 112 metros cuadrados, en el que participaron representantes de Los Cabos, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, el Observatorio de Convenciones de Ixtapa Zihuatanejo, Yucatán, Grupo Posadas y Viajes de Gala.

En este espacio se promovieron destinos, servicios y experiencias turísticas, además de atractivos relacionados con el patrimonio histórico y cultural, la gastronomía, la naturaleza y los Pueblos Mágicos.

Como parte de la agenda de trabajo, Miguel Aguiñiga Rodríguez sostuvo reuniones con touroperadores y profesionales de la industria turística para presentar la oferta mexicana, fortalecer su comercialización y generar nuevas oportunidades de negocio.

El funcionario destacó la importancia de consolidar la presencia de México en Argentina y ampliar el conocimiento de destinos que tradicionalmente tienen menor exposición entre los viajeros sudamericanos.

“Queremos que cada vez más viajeros conozcan la diversidad de nuestro país, descubran nuevos destinos y encuentren en México una experiencia para cada tipo de viaje”, señaló.

La embajadora Lilia Rossbach Suárez destacó que la participación mexicana permitió fortalecer los vínculos turísticos entre ambos países y promover la oferta nacional ante empresarios y viajeros argentinos.

La presencia en FIT 2026 se enmarcó en la estrategia de promoción internacional del Gobierno de México, que busca diversificar los mercados emisores y ampliar el conocimiento de la oferta turística nacional, con el objetivo de generar beneficios para las comunidades, empresas y prestadores de servicios que integran la cadena de valor del sector.

Con su participación en la feria, México reforzó su presencia en uno de los principales encuentros turísticos de América Latina y promovió ante el mercado argentino y sudamericano una oferta basada en su diversidad cultural, gastronómica y natural.