“Horneando el éxito”: Gabriel Torres plasma en papel 15 años de su paso de contador a crear una panadería

El libro de que presenta Gabriel Torres reúne tropiezos y aprendizajes como empresario (Adolfo López)

Emprender como parte de la experiencia — Gabriel Torres presentó “Horneando el éxito”, un libro en el que cuenta su experiencia como emprendedor y el camino que recorrió para pasar de trabajar como contador a crear desde cero una panadería.

La obra está basada en su historia al frente de Gabriel sin Culpa, mejor conocida y reconocida como Pan Gabriel, y donde aborda los retos que enfrentó durante el crecimiento del negocio.

La presentación de esta obra contó con la participación de Mariluz Antón, consultora y estratega en imagen pública y la periodista Azucena Uresti. Más que contar únicamente la historia de una panadería, Torres explicó que el libro busca compartir experiencias que puedan servir como referencia para quienes atraviesan diferentes etapas de un emprendimiento, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Aprendizaje

Torres señaló que uno de los principales retos al escribir el libro fue convertir 15 años de experiencias y aprendizajes en páginas entendibles y ágiles para los lectores. En ellas cuenta los momentos en los que tuvo que enfrentar dificultades como las bajas ventas y otros problemas que pusieron a prueba la continuidad del negocio.

Uno de los episodios más importantes ocurrió el 11 de noviembre de 2011, cuando se registró un incendio en la panadería. El hecho ocurrió exactamente a las 11:11 de la mañana y provocó daños en el establecimiento.

Gabriel trabaja en una nueva incubadora llamada “Horno”, con la que busca apoyar a personas que tienen una idea o se encuentran en las primeras etapas de un emprendimiento (Adolfo López)

Después del incidente, Torres decidió convertir aquella situación adversa en una oportunidad y retomó las actividades con la campaña “El pan que explota de sabor”, una experiencia que quedó como parte de la historia de la marca.

Para el empresario aquel momento le enseñó que la resiliencia no consiste únicamente en resistir, sino en preguntarse “de qué estoy hecho y de qué soy capaz” para evaluar cada dificultad como una oportunidad para avanzar.

Paciencia y trabajo en equipo

Otro de los aprendizajes que Torres destaca es la importancia de la paciencia. Explicó que el proceso de elaborar pan requiere respetar los tiempos, ya que acelerar la fermentación o modificar las condiciones puede afectar el resultado.

Esa idea se convirtió en una de las bases de “Horneando el éxito”: así como el pan necesita tiempo para estar listo, los proyectos también requieren respetar sus propios procesos.

El trabajo en equipo también ocupa un lugar importante en su experiencia. Torres explicó que la cultura de Pan Gabriel está centrada en las personas y en su bienestar, con trabajadores que han permanecido durante años y que también han tenido la oportunidad de crecer en lo personal y profesional.

“Todo este aprendizaje durante 15 años me ha llevado a tener nuevos comienzos", asegura el autor (Adolfo López)

Sobre este libro que es una experiencia y camino de un emprendedor, Azucena Uresti recordó que conoció a Torres hace más de una década, cuando llegó con una canasta de pan para compartir su proyecto. Destacó que en ese momento conceptos como “sin gluten y sin azúcar” representaban una propuesta innovadora y consideró que emprender requiere, además de recursos, una idea, valentía, resiliencia y capacidad para levantarse después de una caída.

Nuevos proyectos

Torres explicó que el origen de Pan Gabriel también está relacionado con recuerdos de su infancia, cuando veía a familiares preparar pasteles y convivir alrededor de la cocina. Aquellas experiencias quedaron vinculadas con los olores, los tiempos de espera y las reuniones familiares que posteriormente influyeron en la creación de la panadería.

Ahora, además del libro, el proyecto contempla “Horneando el éxito”, un podcast en el que conversa con especialistas y emprendedores sobre los retos que han enfrentado.

También trabaja en una nueva incubadora llamada “Horno”, con la intención de apoyar a personas que tienen una idea o se encuentran en las primeras etapas de un emprendimiento.

Para Torres, estos nuevos proyectos representan una nueva etapa después de 15 años de aprendizaje. “Todo este aprendizaje durante 15 años me ha llevado a tener nuevos comienzos, tener nuevos inicios”, explicó, al señalar que ahora busca que su experiencia también sirva para apoyar a otros emprendedores y aportar al ecosistema emprendedor.

La Crónica de Hoy 2026