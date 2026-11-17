La presidenta Claudia Sheinbaum entregará los nuevos grados a las fuerzas armadas durante el desfile del 20 de noviembre Foto: Gobierno de México

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó 342 ascensos de miembros de la Marina y el Ejército cuyos nombramientos serán entregados este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el desfile cívico-militar conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

En total son 108 integrantes de la Secretaría de Marina y 234 del Ejército, quienes ascenderán de grado.

Si bien aprobaron estos ascensos, Movimiento Ciudadano a través de su vice coordinadora, Alejandra Barrales reprochó la falta de información sobre los méritos de estos elementos de la as fuerzas armadas que obtuvieron ascensos pues acusó que los senadores no tuvieron acceso a esos detalles.

“No tenemos información sobre los méritos y logros , los lugares donde participaron, si hay un conflicto de interés o algún otro evento”, reprochó

Barrales advirtió sobre la importancia de revisar este proceso de ascensos en las fuerzas armadas y hacer una revisión escrupulosa para evitar sorpresas como las ocurridas “con dos marinos que están en la cárcel por presunto huachicol fiscal”.

Ello en alusión a Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto —excontralmirante y exvicealmirante de la Armada de México, respectivamente, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y quienes fueron vinculados a una red de huachicol.

“Debemos replantear la revisión de expedientes en este tipo de ascensos”, recalcó Barrales

Entre los ascensos aprobados por el Senado sobresalen los de tres vicealmirantes que alcanzarán el grado de almirante del cuerpo general, así como siete generales de brigada de Estado Mayor que ascenderán a generales de División, algunos de los cuales actualmente se encuentran al frente de regiones militares o desempeñan responsabilidades estratégicas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En la Secretaría de Marina, los vicealmirantes Daniel Escobedo Escobedo, comandante de una Región Naval; Leopoldo Jesús Díaz González Solórzano, comandante de la Décima Región Naval, y Jorge Víctor Vázquez Zárate, rector de la Universidad Naval, fueron promovidos al grado de almirante del cuerpo general.

Por parte del Ejército, entre los ascensos de mayor jerarquía se encuentra el del general de brigada de Estado Mayor Rubén Zamudio Matías, quien alcanzará el grado de general de División. Actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, una de las posiciones de mayor relevancia en la estructura de mando militar.

También ascenderán a generales de División Rubén Darío Esparza, actual comandante interino de la IV Región Militar, con sede en Nuevo León; Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila; y Antonio Ramírez Escobedo, comandante interino de la VII Región Militar.

La lista incluye además a Jorge Ramírez Zúñiga, comandante interino de la VIII Región Militar, en Ixcotel, Oaxaca; Jorge Pedro Nieto Sánchez, comandante interino de la II Región Militar, en Baja California, y Francisco Javier Zubia González, comandante interino de la IX Región Militar, con sede en Acapulco, Guerrero.

Otro de los aspectos relevantes de la aprobación es el avance de las mujeres en los mandos militares.

Entre los ascensos del Ejército se encuentran tres mujeres que alcanzarán el grado de general brigadier: Leticia Flores de Jesús, Blanca Edith Domínguez y Alma Delia Robles Carrera.

Asimismo, seis mujeres recibirán el grado de coronel: Verónica Heréndira Torres Hernández, Itamar Milagros Arroyo Martínez, María del Rosario Campo Manzanares, Ana Gabriela Castillo, Claudia Muñiz Vázquez y María del Rosario.

Durante la discusión y aprobación de los nombramientos, se destacó que el Senado ejerció una de sus facultades constitucionales exclusivas para ratificar los ascensos de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

En particular, se invocó el artículo 76, fracción II, de la Constitución, que establece la atribución del Senado para ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales que realice el Ejecutivo federal.